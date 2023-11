Los residentes del barrio Belén Las Playas aseguran que están viviendo un suplicio que los tiene al borde de la locura y ad portas de presentar una acción popular que los ampare ante los atropellos que estarían sufriendo por cuenta de la famosa carpa gigante instalada en la carrera 70, entre calles 14 y 16, en el aeroparque Juan Pablo II.

La gota que rebosó el vaso fue que no pudieron dormir el jueves, viernes y sábado pasados por culpa del estruendoso ruido que salía desde el lugar y retumbaba en sus casas, una situación que, dicen, ya se volvió pan de cada ocho días y que las autoridades solo han contestado con negligencia.

Octavio Vélez, residente y coordinador ambiental de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Belén Las Playas, explicó que el jueves tuvieron que aguantar el estruendo hasta la medianoche; el viernes, hasta las 2:00 a.m.; y el sábado, hasta las 4:00 a.m. Lo más grave, reiteró, es que esa es una zona residencial, donde muchos son adultos mayores, algunos con enfermedades, que necesitan descansar con tranquilidad. Los llamados a la policía tampoco sirven, pues los uniformados les argumentan que no tienen potestad para suspender los eventos que allí se realizan, en ocasiones, hasta casi el amanecer del domingo.

“Esto desbordó todos los descaros, todos los abusos a esta comunidad. Ellos empiezan a hacer bulla desde las 8:00 o 9:00 a.m., porque comienzan a nivelar los equipos, que son de una potencia enorme, pues el tamaño de la carpa es para casi 8.000 o 9.000 personas. Después, entre las 6:00 y las 7:00 p.m. empieza a llegar y a entrar la gente. Este barrio se dañó por causa de esa carpa y de nada han servido todos los llamados que le hemos hecho a la Alcaldía”, manifestó el líder.

La carpa de la que habla Vélez no es otra que la que ha estado en el ojo del huracán desde mediados de este año, cuando se instaló sin tener aún los permisos y licencias requeridos, tal como lo denunció este medio a principios de junio.

Esta se levantó en el marco de un contrato que la Alcaldía, a través de Metroparques, tiene con la empresa Cyan Eventos y Logística SAS, que puede usufructuar el espacio desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 30 de agosto de 2026.