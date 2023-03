Exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo afrontará juicio por Buen Comienzo en libertad

Santiago Trespalacios, abogado de la exsecretaria de Educación de Medellín , confirmó la decisión tomada por el Juzgado 43 Penal que le devuelve la libertad a Agudelo , aunque esto no significa ningún otro cambio en el proceso que se lleva en su contra.

“Ella ya no está vinculada a la Alcaldía. El proceso continúa normalmente, no lo afecta en nada porque son medidas cautelares que no tienen ningún efecto en el proceso de fondo”, dijo el abogado defensor.

La exsecretaria fue imputada por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.

La medida de aseguramiento privativa de la libertad fue ordenada en primera instancia por el riesgo de reiteración expuesto por la fiscalía, es decir, en que la entonces secretaría podría repetir conductas similares a las que las tienen bajo este proceso penal. Por eso Agudelo terminó renunciando a la Secretaría esa misma semana y era previsible que la medida de aseguramiento se cayera porque ya fuera de la Alcaldía no existía el riesgo de reiteración.