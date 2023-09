A lo que respondió: “es un programa de una hora y me editaron cinco minutos, hablé como psicóloga y hable como política. Las mujeres somos impulsivas y a veces herimos mucho con las palabras. Jamás he defendido la agresión a las mujeres. La violencia ni de un hombre a una mujer, ni de una mujer a un hombre”.

Entre tanto, la segunda persona a la que le tocó fue a Felipe Vélez, a quien le preguntaron que, teniendo en cuenta que fue director de planeación de Federico Gutiérrrez y director del Metro de la 80 ¿por qué deben votar por él y no por Fico?

A lo que el candidato respondió: “nosotros empezamos este proyecto antes de que Federico decidiera lanzarse a la Alcaldía. No tengo distancia en lo personal con él, sino en el concepto de desarrollo. Yo creo que hay que dejar la piel por esta ciudad, así se pierda la popularidad. Utilizar la ciudad como plataforma no es conveniente. Mire lo que está pasando en Bogotá, donde llevan casi 50 años construyendo el Metro”.

El tercer aspirante a la Alcaldía al que le preguntaron fue Juan Camilo Restrepo, quien fue alcalde encargado durante 22 días. Precisamente sobre lo que vio en su paso por la administración municipal fue que lo cuestionaron. Esto fue lo que respondió.

“Yo me he preparado para resistir las adversidades y los retos. Me jugué mi vida, la de mi familia. Mostré templanza, disciplina, responsabilidad porque asumí el cargo más importante de Medellín en el mayor momento de crisis institucional de la ciudad. Yo he sido un ser humano y un funcionario público que en esos 20 días demostró que con transparencia y disciplina se pueden hacer las cosas de la mejor manera”.

El cuarto candidato al que le preguntaron fue Luis Bernardo Vélez, que es uno de los que más experiencia tiene en la política local (20 años); pero que en los últimos años ha apoyado y criticado las administraciones de Federico Gutíerrez y Quintero, por lo que le cuestionaron que esta vez espera que no se equivoque de criterio.

El candidato respondió que: “también critiqué a Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Anibal Gaviria, a todo el que me toque lo critico porque para eso la gente me nombró concejal de Medellín. Uno tiene la tarea de hacer control político. Yo he sido un político libre de tomar mis decisiones. En el momento que pensé que Quintero nos había engañado, me marginé de él”.

El quinto turno para las preguntas fue para Albert Corredor, a quien le cuestionaron por las denuncias que han llegado a El Colombiano de que los psicólogos de algunas instituciones educativas de la ciudad tienen que repartir volantes de su campaña, a lo que respondió:

“Nuestra campaña ha sido masiva, popular, de la gente, donde caben todos los que tengan la posibilidad de hacerlo. Al día de hoy sigo aquí porque la nuestra es una campaña abierta a la gente, en la que no presionamos contratistas, por el contrario, le exigimos a todos los que estén en Medellín, empresas privadas, la Gobernación, que aquellos que se sientan presionados salgan y denuncien. Yo estoy aquí dándole la cara a la ciudad porque nuestra candidatura es masiva porque nos apoya la gente y no nos debemos a ningún empresario, clan político o bandidos”.

La sexta pregunta fue para Rodolfo Correa, que fue secretario de Productividad y Competitividad del gobierno de Luis Pérez. A él le pidieron que hiciera análisis de esa administración. A eso respondió que “estuve 3 meses. Apenas vi que teníamos distintos modelos de gerencia y distintas formas de visionar lo público presenté la carta de renuncia. Ya vieron que no fue un capricho porque también recibí la invitación por parte de Anibal Gaviria y respondí durante tres años y respondí, al punto de que fui el mejor secretario de agricultura de Colombia. Hoy estoy acá para intentar llevar a esta ciudad a otro nivel”.

El séptimo aspirante en recibir una pregunta fue Juan Carlos Upegui, a quien le cuestionaron que, si piensa seguir lo que se ha hecho en este gobierno, teniendo en cuenta que es el candidato que representa a la administración actual, que ha sido la más impopular de la historia de la ciudad según las encuestas.

A eso, respondió que “todos esos ataque son falsos, mentirosos, que se han construido como una campaña de desprestigio que en los últimos 3 años se han activado producto de nuestras denuncias de los corruptos. Hay que nombrarlos claramente ¿dónde están los que permitieron que Medellín perdiera 20 billones de pesos en los último 20 años en HidroItuango, Tixa, Antofagasta, en UNE que se la están robando hoy? De nuestro gobierno no se ha perdido un solo peso. El cuestionamiento que había alrededor de la contratación de Buen Comienzo, la Contraloría demostró que hay ahorros por más de 1.500 millones de pesos. Entonces lo que nosotros le estamos diciendo a la ciudad es que no podemos volver al pasado”.

El octavo fue el candidato al que le preguntaron fue Gilberto Tobón Sanín, a quien le preguntaron por el comentario que dijo de que todo el que se hacía elegir hacía una bandola para robar y qué iba a hacer para no armar la suya.

A lo que respondió diciendo que “yo no necesito bandolas para gobernar. Yo soy un hombre autónomo e independiente. Yo soy Gilberto Tobón Sanín. No soy petritas ni uribista. Soy un hombre carácter y culto, que he escrito 10 libros. No necesito la aprobación de ningún oligarca de la ciudad para que me de la aprobación ningún oligarca de la ciudad para ser alcalde. Y si lo soy, le cumplo a la ciudadanía de Medellín con la seguridad”.

La novena pregunta fue para la candidata María Paulina Aguinaga, a quien le preguntaron la razón por la que ella ha sido una de las personas más duras críticas de EPM en administraciones anteriores desde el Concejo, pero en la alcaldía de Daniel Quintero no han sido tan fuerte. Ella respondió:

“Mis posiciones con respecto a la empresa nunca han dependido con los afectos a los gobierno de turno. Lo puede decir Federico con quien fui crítica de su gestión en EPM y le deje constancia en una acta y con Quintero hice lo mismo. Ustedes pueden ver en las actas del Concejo los múltiples debates que hice sobre Hidroituango, las finanzas de Empresas Públicas de Medellín y dejé la constancia de que me oponía a la compra de EPM en Afinia y finalmente muchas de esas posiciones que he asumido con EPM han tenido un costo político para mí, pero siempre la asumiré porque hay que cuidar ese patrimonio de los medellinenses”.

La décima pregunta se la hicieron al candidato Federico Gutíerrez, a quien le cuestionaron sobre qué tanto pudo haber sido infiltrada por el crimen la Secretaría de Seguridad de Gustavo Villegas y si creía en la inocencia de ese funcionario. A esto, el exalcalde de Medellín respondió:

“Yo vengo durante muchos años respondiendo por ese tema y lo seguiré haciendo. El relato que se construyó en ese momento y continuó durante la campaña presidencial para atacarnos continúa. Sin embargo, yo creo en las instituciones, en los jueces de la república y ellos determinaron luego de su captura y preacuerdo donde lo condenaron por no haber denunciado una extorsión a una empresa de su familia. Entonces hay algunos que dicen que hay una relación con las estructuras criminales. Cuando terminó mi administración muchos de la estructura de la oficina estaban capturados. Yo los voy a seguir combatiendo y les digo: o entregan los jóvenes que tienen en sus bandas o seguimos ese combate frontal. Les vamos a dar la oportunidad a los jóvenes que salgan de ahí”.

La decimoprimera pregunta fue para el candidato Jaime Mejía, a quien le preguntaron que llevaba cuatro años ausente del debate público en Medellín y que si no sentía que le cogió la tarde para postularse a la Alcaldía. A eso respondió que por el contrario: “cuando estuve en la Embajada lo que hice fue trabajar por Medellín y Colombia. Traté de traer programas de bilingüismo, emprendimiento, pero no fueron escuchados por la administración de Quintero. Ustedes se dieron cuenta en el debate donde unos se tiran con los otros. Yo estoy abstraído de toda polarización y yo vengo a proponer ideas para convertir a Medellín en una verdadera capital mundial, que tenga propuestas que acaben la pobreza y la corrupción de esta administración y las anteriores”.

La decimosegunda pregunta a la que le preguntaron fue el candidato Juan David Valderrama, quien representa el centro en la contienda electoral, que es una de las corrientes políticas que menos marca en las encuestas. Sobre ese tema le preguntaron: y esta fue la respuesta que dio:

“Nosotros somos la unidad. Yo soy carácter y posturas claras. Nosotros (las personas con las que hizo una coalición), estamos unidos por convicción y por principios. Tenemos una propuesta muy seria, que no representa a ningún candidato de la contienda. Creemos en las cosas colectivas y no en los caudillos. Creemos en las cosas colectivas, en el conocimiento acumulado de tantas personas que hemos hecho parte de la administración pública y hemos transformado Medellín en programas como Buen Comienzo, Mínimo vital del agua, parque infantiles, entre otros. Ese conocimiento de todos acumulado, con muchas cosas que hemos mejorado, es lo que representamos. Medellín vota al final, con rebeldía, con solidaridad, porque a Medellín le gusta el cambio”.

Finalmente, la última pregunta personalizada fue para el candidato Carlos Ballesteros, que hace parte del Polo Democrático Alternativo; sin embargo no tiene el apoyo del Pacto Histórico, que decidió irse con el candidato de Daniel Quintero, a lo que contestó diciendo que: “yo quiero hacer una precisión. En el entorno local, la mayoría de partidos que hacen parte del Pacto Histórico están acompañando mi candidatura. Lo que tenemos que entender que una coalición de varios partidos es algo bastante difícil en la medida en que tiene que haber unanimidad. Esta candidatura es abalada porque yo represento un proyecto político que consta en un documento que se llama el ideario de unidad, esta es la política de este movimiento. Nosotros vamos a defender los Derechos Fundamentales y a su vez va de la mano con el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo”.