Cerca de mil adultos mayores fueron estafados con falsas ofertas de viajes en Medellín: se llevaron $14.000 millones

Promesas de descuentos en tiquetes, bonos y paquetes turísticos habrían sido el gancho utilizado por una presunta red delincuencial para engañar a más de 1.000 personas en Medellín y obtener ganancias ilícitas superiores a los $14.000 millones.

La Fiscalía General de la Nación reveló que la estructura operaba mediante empresas con diferentes razones sociales que se presentaban como agencias de viajes y ofrecían membresías con beneficios que, según la investigación, no correspondían a lo prometido.

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De acuerdo con el ente investigador, los sospechosos abordaban a sus potenciales víctimas en centros comerciales de la capital antioqueña y las invitaban a conocer supuestas promociones turísticas.

Una vez en las oficinas, les solicitaban documentos de identidad, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el argumento de verificar los beneficios ofrecidos.

Sin embargo, estos elementos habrían sido utilizados para abrir productos financieros y efectuar transacciones sin el conocimiento real de los afectados, quienes terminaban vinculados a operaciones que no habían autorizado en los términos que les hacían creer.

Cuando las personas abordadas no llevaban consigo sus documentos o tarjetas bancarias, los presuntos implicados supuestamente las acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos.