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Cerca de mil adultos mayores fueron estafados con falsas ofertas de viajes en Medellín: se llevaron $14.000 millones

Según la Fiscalía, entre las víctimas había adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad. Cinco procesados fueron enviados a prisión y uno quedó bajo detención domiciliaria.

  • La Fiscalía también indicó que algunas víctimas eran presionadas para firmar contratos sin poder revisar adecuadamente su contenido. FOTO Cortesía Fiscalía General de la Nación.
    La Fiscalía también indicó que algunas víctimas eran presionadas para firmar contratos sin poder revisar adecuadamente su contenido. FOTO Cortesía Fiscalía General de la Nación.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Promesas de descuentos en tiquetes, bonos y paquetes turísticos habrían sido el gancho utilizado por una presunta red delincuencial para engañar a más de 1.000 personas en Medellín y obtener ganancias ilícitas superiores a los $14.000 millones.

La Fiscalía General de la Nación reveló que la estructura operaba mediante empresas con diferentes razones sociales que se presentaban como agencias de viajes y ofrecían membresías con beneficios que, según la investigación, no correspondían a lo prometido.

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De acuerdo con el ente investigador, los sospechosos abordaban a sus potenciales víctimas en centros comerciales de la capital antioqueña y las invitaban a conocer supuestas promociones turísticas.

Una vez en las oficinas, les solicitaban documentos de identidad, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el argumento de verificar los beneficios ofrecidos.

Sin embargo, estos elementos habrían sido utilizados para abrir productos financieros y efectuar transacciones sin el conocimiento real de los afectados, quienes terminaban vinculados a operaciones que no habían autorizado en los términos que les hacían creer.

Cuando las personas abordadas no llevaban consigo sus documentos o tarjetas bancarias, los presuntos implicados supuestamente las acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos.

La Fiscalía también indicó que algunas víctimas eran presionadas para firmar contratos sin poder revisar adecuadamente su contenido. Según el expediente, los responsables habrían aprovechado las limitaciones visuales o cognitivas de determinadas personas y la confianza que lograban establecer mediante las ofertas comerciales.

Entre los afectados había principalmente adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.

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¿Quiénes son los seis procesados por el caso en Medellín?

La Fiscalía identificó a los presuntos implicados como Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó cargos, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación agravada de datos personales.

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Los seis procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Tras las audiencias, cinco recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Miguel Ángel Manrique Villa, por su parte, deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.

La Fiscalía sostuvo que las denuncias ciudadanas fueron fundamentales para reconstruir el funcionamiento de la estructura y avanzar en la identificación de sus integrantes.

El caso deja una advertencia. Antes de entregar documentos, tarjetas bancarias o teléfonos celulares para acceder a promociones turísticas, es importante verificar la identidad de la empresa, leer los contratos completos y no permitir que terceros realicen operaciones financieras sin autorización expresa.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo estafaban a los adultos mayores con falsas ofertas de viajes en Medellín?
¿Cuánto dinero habría robado la red de falsas agencias de viajes en Medellín?
¿Cuántos capturados por la estafa de viajes quedaron en la cárcel y quién tiene detención domiciliaria?

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