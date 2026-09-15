¿Es viable reabrir el campus de la Universidad de Antioquia 55 años después?

En 1971, uno de los años más convulsos en la historia del movimiento estudiantil, la Universidad de Antioquia (U. de A.) se cerró a la ciudad. En menos de cuatro años, el que fuera uno de los campus más modernos del país dejó de ser un espacio público y se resguardó en un cerco de metal y piedra que sigue en pie 55 años después.
La idea de regresar la ciudadela universitaria al espíritu con el que fue diseñada renació esta semana, en medio del encendido debate abierto por el presidente Abelardo de la Espriella a raíz de un protocolo en construcción para que la Fuerza Pública pueda entrar a las universidades cuando se presenten actos vandálicos y de terrorismo.
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Si bien la letra menuda de ese protocolo no se conoce, el debate sirvió para que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, diera un paso más allá y propusiera que la sede principal de la U. de A. volviera a abrirse como en 1968.