Vandalismo y deterioro no dan respiro en el puente de la 4 Sur

Pero también es territorio de nadie, luce completamente vandalizado y en un estado de deterioro tal que parece más un viejo puente con al menos medio siglo encima y no una megaobra que apenas inauguraron hace poco más de una década tras una inversión de $205.000 millones.

Sin embargo, los vecinos no tienen noticias de nuevas reparaciones desde hace más de un año. Es como si la Alcaldía hubiera bajado los brazos y le hubiera cedido a la delincuencia y al vandalismo este sector.

Según la Alcaldía, tenía pensado ejecutar con periodicidad en este y otros sectores sensibles de la ciudad unos operativos conjuntos con Movilidad y Seguridad para erradicar las problemáticas. Sin embargo, en la zona dicen que la presencia de las autoridades no es frecuente. Le consultamos a la Secretaría de Seguridad si actualmente adelantan alguna estrategia para frenar y prevenir los actos vandálicos y de inseguridad que se presentan en la 4 Sur. También le preguntamos a la dependencia de Infraestructura por las acciones que adelantan para intervenir el sector y atender los daños que presenta. A juzgar por el silencio de ambas dependencias, no parecen tener resultados que mostrar.

Sin embargo, también es evidente que el puente de la 4 Sur padece los estragos de la incultura ciudadana. Ese submundo que se armó en los bajos del puente ha hecho su parte con los kilogramos de basura que deja; latas, de botellas, desperdicios de comida y plástico que taponan los drenajes y en tiempos de lluvias inundan al sector de Cristo Rey. Sin apropiación comunitaria no hay administración que valga.

Esta es una de las consecuencias que arrastran las grandes obras de infraestructura cuando la concertación social queda coja, tal cual fue este caso.

*****************************

Los líos de los puentes intercomunales

El puente de la 4 Sur no es el único que padece por la inseguridad y la incultura. En febrero pasado publicamos una crónica que refleja cómo el puente de la Madre Laura se convirtió casi en una locación del lejano oeste donde se arman tiroteos a mitad del viaducto, donde los accidentes son escabrosos y hasta rondan acosadores seriales. Una de las conclusiones de residentes y líderes comunitarios es que al quedar entre dos comunas, Aranjuez y Castilla, este corredor quedó sin doliente y sus problemáticas, que tienen dinámicas específicas, no son abordadas de manera conjunta. Incluso, la Alcaldía no entrega cifras de delitos cometidos en este corredor sino que las discrimina por comunas.