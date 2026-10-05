“Solo nos duró tres meses”: atletas protestan por montaje de fiesta electrónica en la pista Alfonso Galvis, en Medellín

Los atletas de Medellín mostraron su inconformidad por el montaje del escenario para un evento musical en la pista de atletismo Alfonso Galvis Duque, la cual fue renovada hace tres meses. Los deportistas aseguraron que, con el paso de grúas y camiones sobre el tapete de la pista, esta se va a destruir sin haber sido aprovechada al máximo. Inder aseguró que se asesoró para tomar medidas y proteger este espacio mientras se realiza el montaje y el concierto. Juan Pablo Ramírez, periodista y atleta, dijo que “$21.000 millones costó la renovación de la pista de atletismo y en tres meses comenzó el montaje de un concierto. Sobre la pista pasó un camión y una grúa de 30 toneladas. El problema es que el material del que está hecha la pista no puede soportar este tipo de cargas”.

Señaló que es un tapete de la marca Mondo, similar al que se utilizó durante los Juegos Olímpicos de París 2024, el cual cuenta con un sistema de cámaras de aire que amortigua la pisada y brinda propulsión a los corredores, idóneo para las carreras rápidas que se tienen previstas en este escenario. Entérese: Después de 16 años, el templo del atletismo de Medellín tendrá pista nueva: estos son los detalles Lo delicado del asunto, según el deportista, es que con el paso de estos vehículos, el peso puede hacer colapsar el material en la zona por donde pasan los camiones, haciendo que no cumpla con su función de propulsión. En muchos casos, los daños no son notorios a simple vista, pero sí puede afectar el comportamiento al momento de que pasen los atletas por el punto afectado.

Desde el Inder Medellín, teniendo en cuenta la inversión, aseguraron que tomaron medidas con asesoría de expertos, para que se pudiera hacer el montaje y permitir el paso de estos vehículos pesados sin que se presentaran los daños expresados por el atleta y periodista Ramírez. “Por acá es por donde entran los camiones que vienen a armar toda la estructura del evento, donde esto tiene una capa metálica cubiertas con unas bases de madera totalmente plana, donde hay otro plástico para que no filtre nada, donde hay otra cosa que amortigua todo lo que pase en este lugar”, explicó el director del Inder, Eduardo Silva Meluk.

Estas son algunas de las imágenes del montaje del escenario sobre la renovada pista de atletismo Alfonso Galvis, en el que se ven grúas, camiones y contenedores que comprometerían, según los deportistas, el tapete del escenario. FOTOS: CORTESÍA CIUDAD SUR

Sin embargo, el deportista fue enfático que esta clase de medidas no siempre son efectivas para evitar los daños irreversibles en la pista. “Es común que para mitigar ese impacto se instalen paneles sobre la superficie, pero esta medida no garantiza al 100% la protección del material”, aseguró. El montaje que se está haciendo en este escenario es para el evento EDC, uno de los festivales de electrónica más importantes del mundo y que contará con las presentaciones de reconocidas figuras de este género como Armin Van Buuren, deadmau5, Alesso, Boris Brejcha y Afrojack. También tendrá atracciones mecánicas y espacios de arte para el disfrute de los asistentes en los cuatro escenarios dispuestos para este festival. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Además del Alfonso Galvis Duque, serán otros tres espacios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot que serán usados para un evento en el que se espera más de 200.000 asistentes de Colombia, América Latina y Estados Unidos, lo cual podría dejar una importante derrama económica para la ciudad durante el próximo puente festivo. Le puede interesar: Medellín será sede del Panamericano de Atletismo 2026: confirman inversión para renovar la pista “A los que están armando esto les pusimos las reglas claras y las estamos haciendo cumplir las 24 horas. Estamos pendientes de que todo esté cubierto y se le garantice la vida a la pista, teniendo en cuenta que esto es un evento muy bueno para la ciudad y nosotros como Inder tenemos que proteger esto con todas las garantías para la ciudad”, dijo el director del Inder.

Sin embargo, para los atletas queda la preocupación de que, después de la millonaria inversión, se tenga que hacer otro gran gasto para arreglar los daños que deje este concierto sobre la superficie de la pista, de 400 metros, y que fue entregada el pasado 19 de junio por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Aparentemente en Medellín solo pudimos aprovecharla tres meses de toda su vida útil con sus características originales. En otras palabras, el 2,5% del tiempo que debería funcionar. Cuánto nos costará volver el material a sus características originales”, expresó Ramírez. Preguntas frecuentes