Así avanza el paro de maestros en Medellín: cerca de 300 personas participan en la movilización

“Algunos congresistas han planteado un proyecto de ley que busca poner a la educación no como derecho, sino como servicio público esencial. Esto va a limitar la movilización que tiene hoy el magisterio y las luchas que se han dado”, expresó.

Otro elemento tiene que ver con los bonos escolares, que motivarían a las familias a decidirse por la educación privada y no pública, causando una baja de beneficiarios en el segundo sector, donde se mueven la mayoría de los maestros. Pero hay un tercer elemento, el que mencionábamos en principio y que aparece de primero en los volantes compartidos desde Adida: la salud.

“La salud para sus educadores y familias es clave. El régimen de salud es bueno, pero no la prestación del servicio. Esto impacta luego el servicio escolar, porque si me enfermo como docente, me incapacitan, la enfermedad avanza y eso impacta a los niños y adolescentes”, agregó Echavarría.

La movilización salió de la sede de Adida y pasará por la Clínica Victoriana, que presta servicios de salud de los docentes, y luego llegará a la Alpujarra, para “exigir” sus derechos ante las sedes administrativas allí ubicadas. “Aunque crecieron los ingresos para el sector salud, aún no es suficiente”, concluyó Echavarría.