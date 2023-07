Alcaldía dice que solo hay plata para renovar 90 contratos de 230 docentes de apoyo a niños y niñas con discapacidad

Una nueva denuncia en contra de la Alcaldía de Medellín están haciendo alrededor de 290 docentes que apoyan la atención a niños y niñas con discapacidad en los colegios públicos, porque no les dijeron cuándo les van a renovar los contratos que cumplían en el programa Unidad de Atención Integral (UAI), que opera en la ciudad hace 18 años.

Según denuncia el gremio de docentes de apoyo, el pasado 13 de julio les dijeron desde la Secretaría de Educación que no se tenía certeza de la continuidad de sus contratos por causa de procesos administrativos que afectan los recursos necesarios para pagar sus labores.

La situación la denuncian no solo porque hoy no tienen certeza de su futuro contractual, sino también porque está en riesgo la atención a cientos de niños, niñas y adolescentes que, de por sí, ya son vulnerables de sufrir exclusión y falencias en el acceso a una educación integral adaptada a sus necesidades y derechos.

Los docentes de apoyo expresaron su preocupación por la no continuidad de los procesos con los estudiantes que acompañan. FOTO Julio César Herrera

“Por situaciones presupuestales y que requieren de la aprobación del Concejo de Medellín, hoy podemos contratar y continuar con este ejercicio con 90 profesionales que puedan atender de manera inmediata las necesidades de la Institución Educativa Francisco Luis Hernández y Concejo de Medellín, sin los cuales no podrían realizar su oferta educativa”, señaló Juan David Agudelo, secretario de Educación.

Para los profesionales, que siguieron protestando casi hasta el mediodía, no es una respuesta suficiente, pues dicen que este programa está ligado a una política pública que implica que se garanticen los recursos para no afectar su continuidad y, así, no atentar contra la atención a los estudiantes beneficiarios ni su acceso al derecho a una escuela inclusiva, que en este momento son alrededor de 14.000, de acuerdo con los docentes.

De hecho, los profesionales consideran que para este programa los contratos deberían hacerse por lo menos por 11 meses, para acompañar sin interrupciones a los niños y niñas durante todo el año escolar.

Dos plantones en una semana

Hace solo una semana, contratistas del programa Medellín Me Cuida Salud también hicieron un plantón en La Alpujarra porque a 300 de ellos no les dieron respuesta sobre por qué no les renovarían los contratos.

Aseguraron que llevaban alrededor de 43 días sin explicaciones de parte de la Alcaldía de Medellín y lamentando la desatención de todo este tiempo a los ciudadanos que se benefician con la estrategia, una de las más importantes en materia de promoción y prevención de la salud con las comunidades más vulnerables, incluidas actividades en los hogares y colegios públicos.