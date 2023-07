En La 13 piden bloque de seguridad de vecinos ¿Riesgo de Convivir?

Sin embargo, uno de los líderes del barrio El Salado en diálogo con EL COLOMBIANO no solo aceptó la autoría de la iniciativa sino también su promoción. Su nombre es Willington Cano, un profesor de la Escuela de Fútbol de la zona —que alberga a 360 niños— y líder comunitario que por más de 41 años ha vivido en el sector.

Aunque en la comuna la gente es reacia a hablar del tema en propiedad y prefieren evadir toda respuesta directa, con sus gestos y evasivas dejan entrever que la idea no les resulta descabellada del todo, pues ha sido tal el deterioro en materia de orden público en el sector que no se ve otra solución a la mano.

El “profe” Willington explicó que la propuesta, motivada principalmente en la protección de la niñez de la zona, busca conformar un bloque de seguridad civil privada, no armada y en la que participarán miembros de la comunidad. Según Cano, el bloque de vigilancia se encargaría de trabajar de la mano de las autoridades y nunca usurparía las funciones de estas.

“Vemos que la Policía no está dando abasto en el territorio para atender esos asuntos que han venido aumentando teniendo en cuenta que las estructuras ilegales del territorio han ‘relajado’ su accionar a raíz de los compromisos con la Paz Total. Esa oportunidad la están aprovechando los delincuentes de otros lados para delinquir acá y ya vemos lo que ha pasado, que es gravísimo ”, apuntó Cano.

Cano admite que la propuesta no solo viene motivada por la ola de atracos y extorsiones que incluso ya azotan la zona turística del Graffitour y las escaleras eléctricas , sino también por los asesinatos de un líder social, así como el confuso homicidio y suicidio respectivo de los niños Alexis Gómez y Manuela Ochoa ocurridos entre junio y julio.

“El bloque haría labores de rondas a pie, en bicicleta o a través de cámaras de seguridad. Y solo tendría pitos y bolillos. Sería un cuerpo de vigilancia pasiva. Se encargarían de avisarle a la Policía si ven a un tipo o a un vehículo sospechoso para así al menos emitir una alerta”, apuntó Cano quien agregó que el bloque estaría legalmente constituido y vigilado por entidades como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

“La propuesta, por ahora, sería solamente para el sector de El Salado, uno de los más populosos barrios de los 19 que hay en la Comuna 13 y posteriormente se irradiaría al resto de la comuna. Por eso queremos hacerla legalmente para que sea un ejemplo, no solo para Medellín, sino para todo el país”, añadió.

La propuesta del Bloque cobijaría a unas 30 personas, principalmente jóvenes de la misma comuna que se hallen desempleados y que sean “íntegros e idóneos”. Estos recibirían capacitación en vigilancia así como un sueldo por su labor.

“Es una buena propuesta porque vamos a tener gente de aquí con sentido de pertenencia cuidándonos y encima vamos a generar empleo. Pero que quede claro: yo no voy a crear un grupo armado al margen de la ley. Esto es un grupo de vigilancia civil con gente capacitada”, resaltó Cano, quien apuntó que aunque todavía no se sabe el costo que tendría el bloque ya varios vecinos —entre ellos algunos empresarios— le han mostrado su compromiso con la idea ya sea participando de la misma o financiándola.

Autoridades preocupadas

Pese a que en el departamento y en la ciudad existen grupos legales similares, como son las guardias indígenas y cimarronas así como los cuerpos de vigilancia que hay en Carlos E. Restrepo, la Nueva Villa de Aburrá e incluso el Centro de Medellín, la propuesta de Cano causó preocupación entre las autoridades y algunas instituciones que analizan el conflicto armado, pues el proyecto se haría en uno de los sectores más complejos de Medellín en cuanto a orden público y en el que delinquen varias estructuras ilegales.

Por ejemplo, el Instituto de Capacitación Popular IPC, entidad que a lo largo de su historia ha hecho serios análisis de los temas de seguridad, también dio su punto de vista sobre el tema. De acuerdo con su vocero Carlos Zapata, si bien la ciudadanía puede acceder a estrategias de autoprotección como las alarmas comunitarias y los círculos de vecinos, entre otras que el IPC no ve con malos ojos, para la entidad resultaría preocupante que el bloque propuesto derive en estructuras armadas como las cooperativas de seguridad privada — como las Convivir— que fueron la génesis del auge del paramilitarismo en la región y el país, sobre todo entre 1995 y 1997.

“Una cosa es tener herramientas de autoprotección para las comunidades colaborar con las autoridades pero otra cosa, y muy delicada, es ver civiles cargando armas o radios que son elementos más para una fuerza de seguridad que para una unión ciudadana; porque eso en el pasado desembocó en otras formas autoritarias de violencia como las Convivir”, añadió.

Otro de los que mostró su preocupación fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien apuntó que rechaza “cualquier intento de tomar la autoridad por mano propia”, refiriéndose así a la propuesta del bloque. “Lo que tenemos que fortalecer en Medellín y Antioquia es la capacidad y la presencia de la Fuerza Pública”, agregó Gaviria desestimando la idea de Cano.

Sin soluciones a la vista

Frente a este mismo tema, EL COLOMBIANO consultó a la Secretaría de Seguridad de Medellín para conocer su postura. La dependencia indicó que analizará si se hará un pronunciamiento público sobre este asunto. Mientras llega la respuesta, Cano indicó que pese a la delicada situación en la zona, no ha conocido propuestas de refuerzos de seguridad con más policías en los sectores afectados. También le contestó a Gaviria.

“El gobernador es una persona que admiro y que apoyé en su campaña, pero él habla desde la tranquilidad de su oficina. Yo no me puedo quedar quieto porque me acaban de matar dos niños sin que hayan cogido a los responsables; y tampoco puedo permitir que sigan asesinando a los niños de mi territorio, que son el futuro de la comunidad. Entonces, ¿cómo vamos a estar tranquilos? Necesitamos seguridad para nuestras vidas”, concretó.