La primera latina que llega a una estación de Policía de Canadá es paisa

“Mi papá vendió un carro que era de él a un señor, pactando que le daba una parte y luego le cancelaba en cuotas mensuales. Al final esta persona no le pagó y lo comenzó a amenazar, diciéndole, incluso, el nombre de mi mamá y el mío. Debido a esto, mi papá decidió irse del país ”, relató Manuela.

Esta joven patrullera llegó desde el barrio San Lucas, en El Poblado, cuando tenía nueve años, por circunstancias que en su infancia no alcanzaba a comprender, pero con el paso de los años entendió. Y fue por un negocio con un carro que hizo su papá, Juan Esteban Carmona.

“Yo nunca tuve en mis planes ser policía porque lo consideraba muy riesgoso, según lo que yo veía en Colombia. Pero me gustaba ayudar mucho a la comunidad y después de terminar el colegio comencé a estudiar para ser oficial de inmigración. Allá conocí a varios policías que me dijeron que si no estaba interesada en aplicar y de ahí arraqué el proceso”, contó esta paisa.

En un proceso que demoró un año y medio, Manuela presentó toda la documentación y mientras esperaba una respuesta, se dedicó a otras labores enfocadas en ayudar a la comunidad, como en una fundación que trabajaba con menores con una infancia con complejidades familiares.

Sus habilidades para hablar español y su voluntad para trabajar con la gente le ayudó a superar este largo proceso y ser nombrada como policía, sin saber de entrada que era la primer mujer de Latinoamérica en ser parte de este cuerpo policial.

“Fue después que me enteré que era la primera latina en esta estación policial, lo cual para mí es un gran orgullo”, aseguró esta joven.

Los retos

Si bien su labor va más enfocado en lo social, la situación de orden público en este condado, de vocación agraria en su gran mayoría, se ha venido complicando en los dos últimos años, principalmente por cuenta del microtráfico que ha llegado desde Toronto.

“Tenemos mucha gente que se está conectando con el mundo de las drogas, que es muy grande en Toronto, y esa gente se está pasando para acá. Todo eso está afectando a la comunidad y más a la población que vive en la calle. Y eso termina en que haya más crimen, porque es gente que no tiene plata”, dijo.