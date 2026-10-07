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Revisión del POT de Medellín entra en nueva etapa tras 119 solicitudes de modificación

Vivienda, control de la prostitución y regulación de establecimientos nocturnos son algunos de los temas que más preocupan.

  • Uno de los principales retos de la capital antioqueña es superar su déficit de vivienda, según expertos. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Uno de los principales retos de la capital antioqueña es superar su déficit de vivienda, según expertos. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Redacción El Colombiano
hace 12 horas
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El proyecto para el nuevo acuerdo que modifica el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín recibió 119 solicitudes de modificación de parte de los concejales de la ciudad; ahora, el reto de la administración será incorporar esos cambios sugeridos al nuevo texto que servirá de hoja de ruta al manejo del suelo en este territorio.

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La directora distrital de Planeación, Luz Ángela González, detalló que de las 119 solicitudes formuladas por los corporados, 42 serán acogidas de manera integral, 42 parcialmente, 14 no serán tomadas y 21 continúan en estudio.

Esto se logró luego de un proceso de discusión del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, que involucró 15 sesiones, entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre pasado, y en las que hubo en total 610 aportes de los concejales de la capital antioqueña.

Pero además, dentro de la socialización del texto se presentaron igualmente 262 aportes de ciudadanos: 155 fueron solicitudes de aclaración, 53 solicitudes de ajuste y 64 asuntos que no corresponden directamente al POT.

Entre los temas con mayor número de aportes estuvieron el Sistema de Ocupación (204 aportes), el Sistema Público y Colectivo (139) y el Sistema Participativo e Institucional (102).

Entérese: Atención: Asamblea aprobó proyecto de Gobernación para cobrar valorización en estas vías de Antioquia

El coordinador de ponentes, Andrés Tobón, destacó que el propósito central de esta actualización radica en combatir el déficit habitacional, unificando la colaboración entre el sector privado y el distrito; valoró los ajustes planteados en materia de mixturas en el uso del suelo, y en temas como entretenimiento nocturno y normas constructivas.

Igualmente, señaló que el principal reto de la ciudad es superar el déficit de vivienda y resaltó que el Isvimed debe ser el gestor y articulador de una estrategia de vivienda de interés social.

Otros ponentes señalaron la importancia de que los ajustes se traduzcan en normas que generen transformaciones reales en Medellín y plantearon inquietudes frente a la regulación de actividades relacionadas con la explotación sexual.

Los principales cambios que se plantean:

En el Sistema Público y Colectivo: Habría ajustes al espacio público, equipamientos, servicios públicos y el patrimonio cultural, orientados a mejorar la accesibilidad, sostenibilidad, distribución territorial y capacidad de respuesta de la ciudad. Además, la movilidad le dará énfasis al peatón, la integración del transporte público y la bicicleta, y la regulación del parqueo.

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En el Sistema de Ocupación: las propuestas se orientan a fortalecer las centralidades, ampliar y diversificar la oferta de vivienda, actualizar los tratamientos urbanísticos y ordenar los usos del suelo. Se busca promover una renovación urbana con diferentes modalidades de gestión, generar vivienda formal y asequible, regular de manera más precisa la mezcla de actividades y establecer reglas para los aprovechamientos y obligaciones urbanísticas.

En cuanto a suelo rural, se mantendrían las mismas categorías actuales pero se actualizarían los usos, tratamientos y actividades permitidas para proteger la producción de alimentos y la permanencia campesina lo mismo que ordenando actividades como el turismo.

En Sistemas de Gestión para la Equidad Territorial, la Gestión del riesgo y el Cambio Climático, una propuesta es actualizar estudios y zonificaciones, fortalecer la estructura ecológica y avanzar en adaptación climática y construcción sostenible.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas modificaciones recibió el nuevo POT de Medellín por parte del Concejo?
El proyecto de modificación del POT de Medellín recibió 119 solicitudes de modificación formuladas por los concejales. De ellas, 42 serán acogidas integralmente, 42 parcialmente, 14 no serán incorporadas y 21 continúan en estudio.
¿Cuándo se discutió el proyecto que modifica el POT de Medellín?
El Proyecto de Acuerdo 104 de 2026 fue discutido en 15 sesiones realizadas entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre de 2026. Durante ese proceso se registraron 610 aportes de los concejales.
¿Qué cambios propone el nuevo POT de Medellín para la vivienda?
La propuesta busca ampliar y diversificar la oferta de vivienda, promover vivienda formal y asequible y fortalecer las centralidades, con el objetivo de contribuir a reducir el déficit habitacional de Medellín. También se plantean nuevas reglas sobre aprovechamientos y obligaciones urbanísticas.

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