“Este señor (Corredor) con sus barras chiflando. Me interrumpieron la entrevista con Kienyke y me vino a saludar”, contó Vélez.

No señor @AlbertCorredor , de malas vos y tus malas prácticas corruptas. Pensaste que con barras pagadas con la plata de la ciudad nos vas a meter miedo? Te fregaste porque a Medellín la vamos a defender #GranDebateDigitalMedellín @kienyke pic.twitter.com/OWxBfVT14q

El debate en el teatro Guillermo Cárdenas Jaramillo, en la sede de El Poblado del CES, se tuvo que frenar en varias oportunidades, los moderadores llamaron al orden en repetidas ocasiones pidiendo no hacer rechiflas, ni burlas.

Justo en una intervención posterior de Vélez, hablando del programa de alimentación escolar, dijo: “ustedes se acuerdan de yo vine porque quise a mi no me pagaron, que bueno que esto estuviera de estudiantes y no de barras pagadas”.

La frase volvió a prender los ánimos en las gradas, teñidas de amarillo del equipo de Corredor. El mismo candidato se levantó de su silla y calmó a sus barras, no sin antes decir: “Muchachos nosotros respetamos, siempre y cuando respetemos”.

Justo equipos políticos denunciaron nuevas presiones a contratistas que habría hecho Corredor para requintar el auditorio y jugar de local. “Esos debates son fundamentales, son golpes de opinión duros”, se lee en un pantallazo de Whatsapp. “A ese debate va Fico, hay que asustarlo con un ejército allá”, se lee en otro.