Así va la promesa del alcalde Quintero de tapar los huecos del Centro

Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre: la promesa del alcalde de Medellín Daniel Quintero hecha el pasado 6 de marzo de que en diez días el Centro de la ciudad tendría cero huecos no se cumplió en totalidad, pues un recorrido por algunas zonas dejó en evidencia que el estado de las vías no es el ideal y algunas sí tienen hoyos.

Hay que precisar que tras el anuncio del mandatario Quintero, EL COLOMBIANO hizo un recorrido por esta zona de la comuna La Candelaria y registró cuatro huecos ubicados en distintos sitios.