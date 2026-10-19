Conductor y pasajeros de un bus evitaron el rapto de un bebé en situación de calle en Medellín

Un bebé de un año fue rescatado el pasado domingo 18 de octubre en Medellín gracias a la reacción de los pasajeros y el conductor de un bus de la ruta hacia la comuna San Javier.

Según la denuncia, el menor había sido raptado de un cambuche en el sector de La Minorista, donde se encontraba con su madre y su hermana en situación de calle. Un hombre aprovechó la vulnerabilidad de la madre y se llevó al bebé, para después huir abordando un bus hacia San Javier.

Sin embargo, a bordo, algo no cuadraba. Las circunstancias en que el hombre cargaba al bebé resultaron sospechosas para quienes lo rodeaban. Los pasajeros y el conductor, al ver esta situación, le quitaron el niño al hombre y lo llevaron hasta el CAI de San Michel, donde alertaron a las autoridades.

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“Yo voy pal CAI a llevar a un señor, un loco, que se montó con un bebé. Dice que el bebé ya no es de él, que es un problema”, dijo el conductor en un video grabado camino al CAI, en donde el hombre fue capturado en flagrancia.

“Después de casi tres horas, la comunidad y un conductor de San Javier dieron aviso de que había una persona en situación de calle, o con características, que tenía un niño de brazos, que no era normal, y gracias a ese conductor, a la comunidad, a nuestro trabajo y la Policía, se logró la captura de este hombre en flagrancia con este niño de brazos”, relató Jonathan Forero, director de la Fundación No Más Drogas, que acompañó el procedimiento.