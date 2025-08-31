Parque Lleras: explotación, degradación y prostitución

Si uno tiene aspecto de colombiano lo saludan como mexicano: “Hola, cuate”. Si en la respuesta notan también el acento colombiano, no importa, el precio se da en dólares: 100 dólares, 150 dólares, algunas hasta 300. Media hora o dos horas. Por el lugar no hay que preocuparse, pues toda la zona está rodeada de hoteles: 180.000 pesos toda la noche o 150.000 el ratico en los más baratos.
Hace tres años hice esta misma nota. Poco ha cambiado desde entonces. Ni siquiera en los precios hay una diferencia importante.