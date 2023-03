La panadería centenaria que aún hornea en el corazón de Medellín

Eran una familia de once hijos y el único sustento que tenían venía de una panadería. Gustavo recordó con brillo en los ojos y dijo la historia agachando la cabeza, clavando la mirada en el escritorio. Es un hombre sensible que ha escrito un puñado de historias memorables, y cuando lo veo pienso en que quizá Palacio haya durado todo este tiempo por un capricho de la nostalgia. El pan no tiene que ser bueno —¿cómo es un pan bueno?—, solo debe traer el recuerdo de una infancia , de un tiempo remoto.

Gustavo Ospina es un periodista ya veterano y cuando se da cuenta de esta historia me dice que hace unos cuarenta y cinco años sus padres lo mandaban al centro a comprar bizcochos y un pan llamado pulman, un pan que no recuerda muy bien si era de Palacio o de otro lado. Pero los bizcochos eran los favoritos en su casa. Tenían que ser tan buenos, tan apetecidos, que su padre arriesgaba unos pesos para mandarlos en bus.

Se cree que la fundadora de la panadería fue una mujer llamada Carmen Palacio, lo hizo en el siglo XIX. A principios del siglo XX la panadería llegó a Medellín por una descendiente azarosa llamada Magdalena Jaramillo —abuela de Gabriel Jaime—. Por esos años Carabobo vivía en todo su esplendor, desde Prado bajaban las familias ricas a comprar parva para el desayuno o para el algo. Los bizcochos eran toda una sensación.

Un artículo escrito por el periodista John Saldarriaga hace diez años: “Las investigaciones parecen haber confirmado la versión de que un religioso español del Seminario de Santa Rosa les enseñó a las pioneras algunas recetas para que las adicionaran a las propias. Dicen que fue él quien les dio secretos para el bizcocho de yema”.

Cuando era niño vivíamos en el barrio Santa Fe y mi madre me mandaba a la panadería a comprar dulces, no panes. De todo: pastel de guayaba, de guayaba con queso, de arequipe, encarcelados, rollos, peras. ¿Panes? No, panes no, el pan solo para el sánduche. Tostadas, bizcochos, caladitas. Y antes que todo: la arepa.

Le pregunto a la cajera de la Panadería Palacio por los precios. Palito de queso 2.500 pesos; pastel de guayaba 3.500; encarcelado 3.500, torta con fruta cristalizada 8.000, paquete de bizcochos 8.000. Los pasteles tienen una textura particular: el hojaldre no cae, la masa se mantiene apretada como si fuera una arepa rellena.