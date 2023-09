Sin embargo, él es una celebridad sin limusinas ni guardaespaldas. Desde el miércoles 20 de septiembre, cuando llegó a Colombia, no ha hecho más que patonear de un lado para otro. Parece un penitente que por no haberle podido cumplir a Claudia su última promesa, se dedicó a peregrinar como apóstol.

En el conversatorio posterior, Pablo soltó una perla provocadora: “Yo no hice esta película con el egoísmo de querer volver a ver a Claudia, no la hice para ustedes”.

En la película, uno de sus carceleros le dice: “Hemos decidido que vos salís, pero escúchame clarito, tenés que olvidarte de lo que viste”, y él lleva casi toda su vida desobedeciendo la orden.

Con esa misma contundencia, Pablo ha dicho en varios lugares donde se ha presentado en la comuna 13 algo que pareciera políticamente incorrecto en un país como Colombia, donde se han hecho varios procesos de paz y hay otros en curso, o específicamente ante una comunidad como la que padeció la Operación Orión con sus 105 desapariciones forzosas, 71 personas asesinadas por los ‘paras’, 17 homicidios cometidos presuntamente por la Fuerza Pública y 80 civiles heridos, según el informe del Centro de Memoria Histórica. Para él, el perdón no es admisible, y menos el olvido.

“Los vivos no podemos perdonar sobre el asesinado, sobre el desaparecido. La pregunta es para los desaparecidos y los asesinados, y obvio que nunca van a contestar. O sea, no existe el perdón, no para mí, no. Una sociedad reitera los mismos hechos si no ordenó su castigo a los culpables”. Luego preguntó: “¿Acaso perdonan al que se roba una manzana, que es un delito menor comparado con una muerte o una violación?”.