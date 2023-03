Óscar Suárez, ¿el declive del barón electoral de Bello?

Óscar Suárez, el hasta hace unos años ‘patrón’ electoral de Bello, asegura que está muy retirado, que ya no tiene el poder de otros tiempos y que hasta se encuentra tramitando la pensión por edad.

“Si el alcalde le da a uno el saludo eso es mucho”, dice, a propósito de varios artículos en los que se le ha mencionado dentro de una maraña de relaciones políticas de la corporación Colombia Avanza, cuyo director, Henry Paulison Gómez, fue imputado recientemente por presuntas irregularidades dentro de varios contratos del programa Buen Comienzo en Medellín.

Gómez, lo mismo que la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo, y la exdirectora de Buen Comienzo, Lina María Gil, están acusados de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Los contratos que los complican se firmaron entre los años 2020 y 2021, suman 27.000 millones de pesos y existen versiones de que para suscribirlos habrían jugado influencias políticas, pues Gómez Montoya fue concejal de Bello por la casa Suárez Mira. Su tía Gloria Montoya también tuvo una silla en la corporación municipal, siendo así mismo alcaldesa (e) cuando destituyeron al alcalde César Suárez por presentar un diploma falso de bachiller.

No obstante, Óscar Suárez, el patriarca del clan político más importante de Bello en las últimas décadas, sostiene que no conoce Colombia Avanza y que hace muchos años que no habla con Gómez, pues, según él, este se desvinculó del Partido Conservador para dedicarse a la parte empresarial.

“Hoy no me pueden poner a responder por los actos de ellos, buenos o malos”, apunta el también exsenador.

Una vez dijo en una entrevista que estaba retirado y días después apareció en campaña con Germán Blanco.

“Eso fue una reunión de amigos por tratar de impulsar un poco la candidatura de Germán, que no se veía tan clara”.

¿Qué queda de la casa política Suárez Mira?

“Tenemos un concejal en Bello (Gustavo Gómez), algunos amigos y líderes que han querido continuar y varios funcionarios que siguen en carrera; porque nos tumbaron también la curul en la Asamblea con un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia. Es claro que hoy día no tenemos una fortaleza o una curul importante. Trabajamos para Senado con Germán Blanco y para Cámara con Camilo Callejas y ambos se quemaron”.

¿Cómo va a jugar su grupo político en las próximas elecciones?

“La verdad, todavía no sabemos. Olga está en la Notaría (27 de Medellín) y se queda ahí por ahora; y de los grupos que se han creado para Gobernación han llamado a nuestro concejal, pero creo que voy a esperar a ver qué decisión toma más adelante Germán”.

¿Tienen o no con qué poner alcalde en Bello?

“No, no tenemos con qué. Puede que alguno de nuestro grupo tenga una aspiración, pero nosotros no ponemos alcalde en Bello, toca irnos en bloque o en coalición”.

¿No estará haciendo como los equipos de fútbol que dicen no ser favoritos para distraer la atención?

“No, la realidad es muy clara. Dígame quién manda hoy en Bello. ¡El alcalde!, y él es el que tiene la mayoría; ganó Cámara con la mayoría de votación. La segunda fuerza de Bello es la del senador Jhon Jairo Roldán, y la tercera es tal vez León Fredy Muñoz, que puede que no sea amigo mío, no lo quiero, pero es una fuerza. Yo tengo un concejal en Bello entre 19, entonces ¿voy a pelear alcalde? Las cuentas son muy claras, yo no tengo para poner alcalde ni soy un actor político demasiado importante.”

¿Con quién ve posibilidades de alianza?

“Yo le ayudé a Germán Blanco no por una alianza ni por un partido, sino porque él fue mi compañero en la Universidad Autónoma. No tengo mapa político en Antioquia, sino que en Bello tengo todavía un montón de amigos que me reconocen, que creen en uno y saben que muchas de las cosas que dijo la prensa, sobre todo capitalina, son falsas; muchas cosas que se han hecho en Bello las hicimos nosotros; desarrollamos ese municipio. Entonces me preguntan y yo digo: Vamos a mirar qué candidato hace que Bello siga por lo menos una agenda de transformación. En Bello hoy en día estamos igual que en Medellín, embotellados, y no he visto planes para superarlos”.

¿Qué opina del alcalde Daniel Quintero?

“Yo le juro que jamás he estado como estoy aquí con usted, con Daniel Quintero; no le conozco la voz, no soy amigo de él; le voy a decir la verdad: ni me gusta, ni tengo ni he tenido afinidad política con él”.

Pero la política a veces es de gustos y otras de conveniencias.

“Es cierto, pero le digo con toda honestidad que nunca he hablado con él ni he tenido compromisos ni acercamientos, por eso no entiendo por qué me sacan al lado de Daniel Quintero. Eso no tiene sentido”.

EL COLOMBIANO lo sacó fue al lado de Luis Pérez.

“Con Luis Pérez sí. En algún momento (hubo una alianza) para la Gobernación, pero eso no terminó bien porque no terminamos nada en ese gobierno”.

Se supone que Hugo Díaz (hoy director de Buen Comienzo) era su cuota en la Gobernación de Pérez.

“Sí, pero incluso una vez le mandamos a decir al gobernador que lo cambiara y él dijo que no, se quedó con él, después de que había un compromiso político”.