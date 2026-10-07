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Megaoperativo en el centro de Medellín dejó 10 capturados y más de 200 armas blancas incautadas

Entre las personas aprehendidas hay un hombre con orden de captura por violencia intrafamiliar y otro por acto sexual abusivo.

  • Una de las acciones fue la verificación de que en los establecimientos nocturnos no hubiera menores de edad. FOTO: POLICÍA
    Una de las acciones fue la verificación de que en los establecimientos nocturnos no hubiera menores de edad. FOTO: POLICÍA
  • El operativo concentró la acción de más de 200 personas entre policías, soldados y funcionarios de la Alcaldía y Migración. FOTO: POLICÍA
    El operativo concentró la acción de más de 200 personas entre policías, soldados y funcionarios de la Alcaldía y Migración. FOTO: POLICÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Más de 200 armas blancas sacadas de las calles y una buena cantidad de drogas alucinógenas decomisada, así como la recuperación de elementos robados hacen parte de los resultados de un megaoperativo desarrollado por las autoridades en la noche de este lunes en el centro de Medellín.

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La operación comprometió la acción de un número superior a los 200 uniformados de las diferentes especialidades de la Policía, el Ejército, varias dependencias del Distrito y Migración Colombia; se desarrolló en sectores priorizados como Niquitao, la plazoleta Rojas Pinilla, Tejelo, Cundinamarca y la avenida De Greiff.

Durante el despliegue hubo acciones de control en las calles, registros a personas, solicitud de antecedentes y verificación dentro de establecimientos comerciales donde se expende licor y hospedajes.

De acuerdo con la Alcaldía, 10 personas fueron capturadas, ocho de ellas en flagrancia por delitos como fuga de presos, lesiones personales, receptación y hurto, en tanto que otras dos personas -un hombre de 26 años y otros de 41, respectivamente- tenían orden judicial por violencia intrafamiliar y acto sexual abusivo.

El operativo concentró la acción de más de 200 personas entre policías, soldados y funcionarios de la Alcaldía y Migración. FOTO: POLICÍA
El operativo concentró la acción de más de 200 personas entre policías, soldados y funcionarios de la Alcaldía y Migración. FOTO: POLICÍA

También, fueron incautados 1.700 gramos de estupefacientes, las autoridades recuperaron una moto y suspendieron temporalmente el permiso de funcionamiento a tres locales que incumplían las condiciones establecidas para su funcionamiento. Igualmente, 115 menores de edad fueron trasladados a instalaciones oficiales de protección para el restablecimiento de sus derechos.

Las actividades de control también llegaron a establecimientos abiertos al público. Como resultado de las verificaciones, fueron aplicadas cinco suspensiones temporales de la actividad económica por incumplimiento de las disposiciones establecidas.

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“Estas intervenciones van a continuar, seguiremos llegando con todas las capacidades, anticipándonos al delito y actuando de manera contundente frente a comportamientos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín y actual alcalde encargado, Manuel Villa, informó que adicionalmente, los funcionarios de Movilidad expidieron 43 comparendos a vehículos y 21 automotores fueron inmovilizados.

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“Nosotros no vamos a bajar la guardia; en Medellín el que delinque se encuentra con que en la ciudad hay autoridad. Vamos a seguir recuperando las calles, protegiendo a la gente y sobre todo poniendo orden”, puntualizó el mandatario encargado.

Preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas fueron capturadas durante el megaoperativo en el centro de Medellín?
Fueron capturadas 10 personas: ocho en flagrancia por delitos como fuga de presos, lesiones personales, receptación y hurto, y otras dos por tener órdenes judiciales por violencia intrafamiliar y acto sexual abusivo.
¿Qué armas y drogas fueron incautadas durante el operativo en el centro de Medellín?
Las autoridades sacaron de circulación más de 200 armas blancas y decomisaron 1.700 gramos de estupefacientes durante las acciones de control.
¿En qué sectores del centro de Medellín se realizó el megaoperativo?
El operativo se concentró en Niquitao, la plazoleta Rojas Pinilla, Tejelo, Cundinamarca y la avenida De Greiff, sectores que fueron priorizados por las autoridades.

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