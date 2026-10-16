Ojo a los cierres viales de este fin de semana en Medellín por eventos deportivos y culturales

Tres eventos simultáneos generarán cierres viales en distintos puntos de Medellín este fin de semana. La Secretaría de Movilidad publicó este viernes los detalles de cada afectación para que los ciudadanos puedan organizar sus desplazamientos. El cierre más corto en duración, pero potencialmente el de mayor impacto en movilidad, es el de la carrera atlética Action Run, cuya salida y llegada estarán ubicadas en la carrera 58, entre calles 42 y 43, frente al Edificio Inteligente de EPM. El domingo 18 de octubre habrá cierres totales en ese sector entre las 6:30 a. m. y las 10:30 a. m. Quienes tengan que transitar por esa zona en la mañana del domingo deben prever el desvío.

En la comuna 4, el evento cultural Estación La Calle de Comfama generará el cierre más prolongado del fin de semana. La calle 90, entre carreras 51B y 52 en el barrio Aranjuez, estará cerrada desde la 1:00 p. m. del viernes 16 de octubre hasta las 2:00 a. m. del domingo 18, es decir, más de 37 horas continuas. Según informaron, el evento en sí se realizará el sábado 17 entre las 9:00 a. m. y las 9:00 p. m., pero el cierre se mantiene antes y después para el montaje y desmontaje del espacio. En el barrio El Salvador, sector de Buenos Aires, la Feria de Emprendimientos ocupará la carrera 36A entre calles 37 y 38 el sábado 17 de octubre. El cierre vial estará vigente desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m., aunque la feria abre sus puertas al público entre las 12:00 del mediodía y las 10:00 p. m. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los residentes y conductores habituales de esa zona deben tener en cuenta que la vía estará bloqueada prácticamente todo el día.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos consultar rutas alternas, ajustar los horarios de salida y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito en cada punto. Entérese: Fatal puente festivo en las vías de Medellín y Antioquia: hubo 14 muertos por accidentes Bloque de preguntas y respuestas