“He estado en la denuncia y criticando al Estado. Yo estuve en el 2016 al 2019 como subsecretario y ahí uno aprende que eso era solo una parte para incidir en la institucionalidad para que le diera respuestas a la comunidad. Ahí yo me choqué porque creí que se podían hacer muchas cosas y no todo lo permiten la norma y el procedimiento administrativo y contractual; ahora, Federico me invita a estar como secretario y es un reconocimiento a ese ejercicio en Derechos Humanos y trabajo con víctimas, una oportunidad de construir e incidir”.

“Sí se politizó y no se alcanzaron a ver realmente los programas y proyectos tan sensibles que tiene esta secretaría. Faltó mayor atención a las víctimas, mayor atención a los programas de paz, de Justicia restaurativa y en el tema de Derechos Humanos. Recibimos programas a los que les faltaba mayor profundización y más trabajo, y están muy desarticulados. Vamos a articularlos, a cohesionarlos y que realmente los funcionarios que están vinculados se sientan de esta Secretaría; ellos no se sienten pertenecer acá y es un tema de arraigo y de ser dolientes de este proceso”.

¿En síntesis, qué va a cambiar y qué se va a conservar?

“La idea es que sea realmente una secretaria de No Violencia y de Derechos Humanos, ¿y cómo se hace eso? Que los proyectos y programas sean coordinados, sean coherentes y realmente lleguen a la comunidad, porque tenemos un nombre, pero si usted va a los barrios la gente no sabe qué hacemos, ni siquiera dónde estamos ubicados. Además, cuando yo llegué me encontré con una estructura totalmente abandonada. Aquí no hay Internet, no hay aire acondicionado... O sea que le quitaron esto a Comfama y resulta que esta sede (el edificio Carré) es un coco. Los equipos (de profesionales) están en otras sedes y aquí solamente había dos funcionarios: una líder y otro de apoyo, con el Secretario. Yo llegué y me dijeron que había unas mesas donde la gente trabajaba, pregunté dónde estaban y quienes eran, pero no aparecían. Yo no tengo computador, ni nada”.

¿En qué se gastó entonces el presupuesto?

“Estamos revisando los programas para ver si realmente se llegó o no con ellos, en temas de víctimas, justicia restaurativa y construcción de paz. Yo encontré todas las unidades de atención a víctimas caídas y tendremos que cerrar varias porque están en riesgo de caerse. Todos los funcionarios vinculados están retirados de los enfoques que queremos, entonces ya hicimos una reunión para que conocieran al Secretario y me decían que era el primero que llega y se presenta. Yo les di el teléfono a todos para que me llamen y poder escucharlos”.

¿Si cierran las sedes de víctimas, qué van a hacer con la atención de los beneficiarios?

“El Dagrd va a hacer visitas para ver cuáles están en riesgo, que no vaya a pasar nada, pero realmente sí nos sentimos muy tristes porque estos lugares están muy deteriorados. La sede del parque Juanes de la Paz ya se cerró, y están también la sede de Belencito y la de Caunces (en la vía a Santa Elena)”.