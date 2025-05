Construcciones irregulares serían responsables del lío en la Loma Los Balsos que cada vez se complica más

La emergencia en la Loma Los Balsos completó tres semanas y su solución parece cada vez más complicada. Así lo señaló el alcalde Federico Gutiérrez, quien entregó un balance de la atención del movimiento en masa que afectó la transitada vía y que milagrosamente no dejó víctimas gracias a la oportuna reacción de trabajadores y vigilantes de las unidades residenciales de la zona que advirtieron a tiempo a los conductores cuando parte de la montaña empezó a deslizarse.

“Lo de Los Balsos es peor de lo que nos imaginábamos. A este momento vamos ya con más de 25.000 metros cúbicos de remoción de tierra y roca y material (...) ¿Qué estamos encontrando? Construcciones irregulares en la parte alta, desvío de quebradas. Así no esté lloviendo, hay una cantidad de aguas subterráneas y aquí estamos viendo irregularidades en temas constructivos. Aquí lo que vienen son también unas acciones judiciales”, dijo Gutiérrez en un breve resumen del enorme problema que tienen entre manos.

Pero precisamente las labores de remoción y adecuación de la zona se han dificultado por problemas de fondo, ante los cuales todavía no tienen claro cómo van a enfrentarlos. Gutiérrez señaló que les preocupa la cantidad de aguas subterráneas y las complejas características geológicas de la zona, algo que ya habían explicado expertos a EL COLOMBIANO dos semanas atrás. Tal como lo estimó el geólogo de la Universidad Nacional, Diego Armando Rendón, el complejo de túneles y cuevas por las que circulan quebradas que nacen en Santa Elena y bajan caóticamente por Las Palmas podría dificultad la normalización de la zona ante la imprevisibilidad de los flujos de agua que se mueven bajo la tierra.

Ya la Contraloría Distrital había anunciado hace dos semanas que adelantaría vigilancia en la Loma Los Balsos por una denuncia hecha en marzo de 2023 ante una presunta tala irregular. Según el ente, un propietario habría talado 37 árboles de manera irregular y tendría que reforestar la zona con más de 70 árboles de especies nativas.

En cuanto a la posible fecha de reapertura, Gutiérrez nuevamente señaló que no hay un plazo estimado y que no lo harán hasta que no existan condiciones plenamente seguras para los conductores y personas que circulan por el sector.