Con la limosna no alcanza: párroco saca la alcancía para arreglar los daños de la iglesia de la Veracruz

“Nosotros tenemos una dificultad y es que no tenemos un local u otros espacios adicionales de dónde obtener recursos, distinto a otras iglesias. Nosotros subsistimos de los dineros que dan los feligreses y lo que cobramos por los trámites y las misas”, relató el padre Gómez.

En la iglesia de la Veracruz se reza para pedir no solo por las necesidades de sus feligreses, sino también para que el templo no se caiga a pedazos. Las oraciones son escuchadas a cuentagotas porque su párroco, con muchísimo esfuerzo, consigue los recursos básicos para restaurar esta obra, que si bien es patrimonial por tener 220 años de construida, ninguna autoridad entrega recursos para su mantenimiento.

“Eso era un empatico y otro empatico y un día no nos prendieron algunas luces del templo. Cuando vino un electricista a arreglar, nos dijo que era urgente cambiar todo porque el riesgo era inminente. Tocó sacar más plata”, expresó el padre, indicando que esta reparación se llevó otros $98 millones que se obtuvieron por cuenta de la caridad de los fieles de esta iglesia.

Son personas expertas en el arreglo de estos espacios patrimoniales, como la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Hatoviejo, en Bello, por lo que no se corre el riesgo de que haya algún daño que afecte esta legendaria estructura.

“Fuera de la restauración que hizo la Fundación Ferrocarril de Antioquia en 2005 y un apoyo para instalar las rejas que cercaron la calle aledaña al templo en 2011, no tenemos nada que agradecerle a ninguna alcaldía, ya que ninguna hizo alguna cosa que se haya hecho por el templo. Todo ha sido con esfuerzo y recursos propios”, dijo.

Esto no significa que no hayan tocado puertas en la Alcaldía y la Gobernación para que les otorgaran algunos recursos para cuidar esta obra patrimonial, pero tanto desde el Instituto de Cultura de Antioquia como de la Secretaría de Cultura de Medellín les dijeron que no.

Los primeros argumentaron que no tenían injerencia en Medellín y que por lo tanto no podían intervenirla. Los segundos, según el párroco, porque les dijeron que no tenían dinero para darles.

Pero mientras el párroco saca dinero para los arreglos, todavía quedan pendientes otros temas que, según su prioridad, se irán atendiendo en la medida que haya plata.

Por ejemplo, las puertas del templo están a punto de no poderse abrir. “La verdad es que ya es muy duro para abrir las puertas porque están en muy mal estado”, dijo una de las personas que colabora con el templo.

Además queda pendiente el arreglo del legendario órgano, que lleva más de seis años sin sonar y que para su restauración se necesitan $80 millones que, por ahora, no hay.

Aunque el paso del tiempo le ha dado duro al legendario templo, el padre Gómez lucha como un quijote para no dejarlo caer y, de paso, llevarlo a sus mejores tiempos.