“Ni la cárcel sería suficiente, pero sí es urgente”: abogado del Área Metropolitana en caso Quintero

El abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) lanzó en la noche de este lunes una afirmación lapidaria al reiterar decenas de veces el pedido de medida de aseguramiento intramural contra Miguel Quintero (el hermano del exalcalde Daniel Quintero) y su socio Sebastián Ortega mientras avanza el proceso por presunta corrupción en el que fueron imputados: “Ni la cárcel sería suficiente, pero sí es urgente”, sentenció.
Miguel Quintero fue imputado hace unos días por los delitos de presunto interés indebido y prevaricato, mientras que Ortega está respondiendo por el segundo de ellos. En el mismo proceso los últimos llamados con ellos por la Fiscalía fueron el ex subdirector administrativo del Área, Álvaro Villada, y la asesora jurídica Vanesa Álvarez, pero en etapas anteriores habían sido imputadas otras siete personas, incluido el director de la entidad, Juan David Palacio.