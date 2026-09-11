Triste desenlace: murió la guacamaya que había sido rescatada en Robledo

La historia de la guacamaya bandera rescatada en Robledo, Medellín, terminó de la manera que sus rescatistas esperaban evitar. El animal, que había sido encontrado atrapado en una cuerda mientras permanecía suspendido de la rama de un árbol, no sobrevivió a las lesiones. Lea más: ¡Qué bien! Gallinazo que sufrió graves quemaduras en Medellín ya pudo volver a volar La confirmación fue entregada por el equipo de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que atendió el caso. Después del rescate, la guacamaya recibió cuidados veterinarios, manejo del dolor y atención especializada, pero su estado de salud era delicado y el pronóstico, desde el comienzo, había sido reservado.

El rescate tomó varias horas y requirió una operación especializada

El caso había llamado la atención días atrás cuando un ciudadano reportó que una guacamaya bandera estaba atrapada a unos 35 metros de altura, con una cuerda sujetando una de sus patas. El aviso permitió activar la atención de emergencia de fauna silvestre. Los primeros intentos para bajar al ave fueron realizados con apoyo de Bomberos, pero la altura y las condiciones del lugar impedían hacerlo de manera segura. Por eso fue necesario recurrir a especialistas en manejo de árboles y trabajos forestales para completar la operación. La maniobra terminó después de casi cuatro horas de trabajo y permitió poner al animal en manos del equipo veterinario.

Una vez en tierra, los especialistas pudieron comprobar que el estado del animal era más delicado de lo que podía apreciarse desde el suelo. La evaluación encontró hematomas en la extremidad de la que había permanecido suspendida y una lesión con pérdida de piel en uno de los dedos de la pata izquierda. Los veterinarios, incluso, llegaron a contemplar la posibilidad de amputar el dedo afectado, dependiendo de la evolución. El equipo inició con hidratación, manejo del dolor y tratamiento especializado con seguimiento permanente, con la expectativa de estabilizarla y continuar con su recuperación. Pero las lesiones terminaron siendo demasiado graves.

Una cuerda terminó convertida en una trampa mortal

Tras confirmar la muerte, el equipo de fauna silvestre aprovechó el caso para hacer una advertencia. Una cuerda, un lazo u otros objetos abandonados en árboles pueden convertirse en trampas para aves y otros animales silvestres, especialmente cuando quedan suspendidos entre las ramas o pueden enganchar sus patas o alas. La guacamaya quedó atrapada de esa manera y permaneció suspendida durante un tiempo prolongado, lo que agravó las lesiones que ya presentaba cuando finalmente pudo ser rescatada. Por eso, el llamado a la ciudadanía es a tener especial cuidado con los elementos que deja en zonas verdes y árboles, ya que un objeto que parece inofensivo puede terminar poniendo en riesgo la vida de un animal. Aunque el desenlace fue fatal, las autoridades ambientales destacaron también la importancia del reporte ciudadano. Entérese: Así fue el rescate de un raro gavilán que sobrevivió a una descarga eléctrica en Medellín El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) recordó que las personas no deben intentar realizar por su cuenta rescates de animales en situaciones que involucren alturas, maquinaria u otros riesgos. En estos casos, la recomendación es reportar la emergencia a la línea de fauna silvestre 304 630 0090, para que sean los equipos especializados quienes determinen cómo intervenir. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: