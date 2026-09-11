Triste desenlace: murió la guacamaya que había sido rescatada en Robledo

La historia de la guacamaya bandera rescatada en Robledo, Medellín, terminó de la manera que sus rescatistas esperaban evitar. El animal, que había sido encontrado atrapado en una cuerda mientras permanecía suspendido de la rama de un árbol, no sobrevivió a las lesiones.
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La confirmación fue entregada por el equipo de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que atendió el caso. Después del rescate, la guacamaya recibió cuidados veterinarios, manejo del dolor y atención especializada, pero su estado de salud era delicado y el pronóstico, desde el comienzo, había sido reservado.