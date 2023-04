¿Quién es la mujer que no ha pagado taxis, buses, hoteles y restaurantes en Medellín?

Ese es el diálogo de uno de los videos que circulan en las redes sociales.

Daniela tiene 31 años y, según su familia, tiene un trastorno de bipolaridad diagnosticado y desde noviembre del año pasado han recibido quejas de este tipo.

“Ella es una niña medicada. Es bipolar. Pero no se toma los medicamentos porque es desobediente. Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa. Pero no tengo el control”, relató una familiar de Daniela a EL COLOMBIANO.

En la mañana del 3 de abril las camareras del hotel tocaron en la puerta de Daniela. Había consumido gaseosas y mecato del minibar.

“Salió de la habitación y dijo que iba a retirar: que no demoraba. Entonces, la recepcionista vio que salió con el bolso y mandó a la camarera a que se fuera detrás de ella a ver si se iba para el cajero y no. Llamamos a la policía y la trajeron hasta el hotel”, dijo la trabajadora del Berlín.