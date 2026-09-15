Miguel Quintero no aceptó cargos y enfrentará pedido de cárcel por presunta coima del Área Metropolitana

Que la Fiscalía haya adelantado que pedirá medida de aseguramiento para Miguel Quintero por la corrupción presuntamente acaecida en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre 2020 y 2023 no representó una sorpresa; lo que sí lo fue es que no lo hará contra ninguna de las otras tres personas que fueron imputadas con él por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.

El anuncio fue hecho por la fiscal 40 anticorrupción en la parte final de la audiencia que se celebró el martes en la tarde y en la cual un juez de control de garantías avaló la lectura de cargos que ella efectuó contra el hermano mayor del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, contra el exsubdirector financiero del AMVA, Álvaro Villada; Vanesa Álvarez, exasesora jurídica en esa misma entidad, y contra Sebastián Ortega, hijo de un cuestionado político de Bello (William Ortega).

También al término de la misma diligencia, el abogado del AMVA, entidad que previamente ha sido reconocida en este caso como víctima, adelantó que, por su parte, solicitará la medida intramural para Sebastián Ortega.

Los cuatro antes mencionados, de acuerdo con la Fiscalía, habrían participado en el direccionamiento de contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí que en total se celebraron por un monto de $17.656 millones, y habrían cobrado una coima de $2.481 millones.

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En sesiones previas, la fiscal 40 adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública mencionó el mecanismo que habrían utilizado. Presuntamente, desde 2019 habrían comenzado a planear la trama.

Tan pronto se posesionó Daniel Quintero como alcalde de Medellín (enero de 2020) y, por tanto, como presidente de la junta del AMVA, habrían patinado el nombramiento de Juan David Palacio como director de esa entidad y el de Villada en la subdirección administrativa y financiera.

Luego, en junio de 2020, se habría celebrado una reunión en la sede de esa entidad en la que Villada y Álvarez negociaron una rebaja en la coima, del 20% al 15% con Misael Cadavid, gerente de los bomberos de Itagüí para ese momento.

Las dos terceras partes, es decir, $1.653 millones, se habrían quedado en manos de Miguel Quintero, en tanto que Villada se habría lucrado de más de $693 millones y Sebastián Ortega de más de $133 millones, según la hipótesis de la Fiscalía.

Los pagos se habrían hecho en cheques de $50 millones que desde los bomberos se hacían a nombre de terceras personas y que eran recibidos por Villada o su conductor en un tiempo y en otra época por Ortega.

Este 15 de septiembre, luego de que la fiscal contestó alrededor de 40 preguntas o aclaraciones que hicieron los abogados defensores, el juez determinó que se cumplieron a cabalidad los requisitos de la imputación.

Posteriormente, les aclaró a los imputados cuáles son sus derechos, incluidos el de guardar silencio y no autoincriminarse, pero también el de allanarse a los cargos obteniendo beneficios judiciales a cambio. Igualmente, les advirtió que en este periodo no podrán enajenar bienes que estén a su nombre. Ninguno aceptó haber estado inmerso en la comisión de delitos, pero Miguel Quintero fue más enfático en su turno: “No, su señoría, soy inocente”, dijo.