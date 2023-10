Mediante un comunicado de prensa señalaron que “ en aras de ofrecer garantías para que los ciudadanos acudan a las urnas en la jornada electoral del 29 de octubre del 2023, la Junta Metropolitana, de manera unánime y mediante el Acuerdo Metropolitano No. 16 de 2023, autorizó al Metro de Medellín para transportar a los habitantes del Valle de Aburrá de manera gratuita el día de elecciones”.

El beneficio aplicará para quienes hagan uso del metro, metrocable y tranvía y no rige para el metroplús, buses alimentadores e integrados ni el Cable Arví, señaló la autoridad metropolitana de transporte.

La polémica por el riesgo de que el metro no fuera gratis el día de las elecciones, contrario a lo ocurrido en otras jornadas, se generó desde este martes, cuando desde el Metro de Medellín manifestaron que aún no había aval del Área Metropolitana y desde esta autoridad regional señalaron que la empresa de transporte masivo no había enviado el requerimiento.

Desde el Metro de Medellín aseguraron que hasta la noche del jueves no habían recibido ninguna notificación oficial de la decisión, aunque “nos encontramos preparados para cumplir la autorización que será impartida”, dijeron desde esta empresa.

Solventado este inconveniente, en horas de la tarde del jueves se tomó la determinación y, tal como ha venido ocurriendo en las jornadas electorales en el Valle de Aburrá, el metro seguirá siendo el único sistema de transporte que se vuelve gratuito el día de las elecciones.