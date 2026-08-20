Medellín pedirá ayuda en EE.UU. para rastrear abusadores de niños que emplean videojuegos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, visitará Estados Unidos para revisar cómo avanza la estrategia internacional para capturar a extranjeros señalados de abusar y explotar sexualmente a los niños en la ciudad.
El viaje fue anunciado este jueves por el alcalde, quien anticipó que se sentará con los representantes de varios organismos de seguridad y agencias federales para avanzar en esa agenda.
“Para mí es una obsesión acabar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín, ojalá en Colombia y en el mundo. Aquí en Medellín dimos el paso: no negar el problema, sino ser el símbolo de la solución”, expresó el alcalde.
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Pese a que desde que se lanzó esta iniciativa hace más de dos años, en Medellín las capturas de personas vinculadas a denuncias de explotación sexual se dispararon un 1.100%, el mandatario local señaló que son muchos los temas por mejorar y por los que se hace necesario un nuevo espacio de trabajo.
Dentro de los principales temas aparece el de cómo mejorar la capacidad de las autoridades para proteger a los niños de Medellín en los entornos digitales.