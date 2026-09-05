Otro reto de Medellín: ¿del Valle del Software al Valle de la Energía?

Hace más de dos décadas Medellín fijó la meta de convertirse en el corazón de la innovación en Colombia. Así como Silicon Valley se convirtió en la cuna que hizo posible el florecimiento de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, muchos de ellos nacidos a base de ingenio en garajes e instalaciones pequeñas, la capital antioqueña persigue el sueño de transformarse en un lugar propicio para la aparición de startups y un polo de atracción para emprendedores de los nuevos ecosistemas digitales.
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