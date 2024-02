Nicol estaba incrédula, pero feliz. Más feliz que incrédula porque en cuestión de seis horas se difuminó la certeza de que este año no iba a poder estudiar. El pasado miércoles, se puso un gorro negro para protegerse del sol y salió de casa con su madre. Llevaban toda la mañana caminando, empujando un coche cargado con dos canecas llenas de mazamorra que esperaban vender antes de acabar la jornada, justo la primera de trabajo que emprendían juntas para ayudar al padre con los gastos de la casa.

Cuando aún les quedaba caneca y media por vender habían conversado suficiente para matar el tiempo y espantar el cansancio de subir y bajar calles empinadas o de tocar puertas donde les decían que volvieran al otro día. Uno de los temas que hablaron, como lo han hecho tantas veces los dos últimos meses, era el deseo de Nicol de volver a estudiar. Por eso, no podía creer que en una calle de La Milagrosa, comuna 9 (Buenos Aires), de la nada, casi por arte de magia, unas desconocidas se le acercaron para ofrecerle un cupo en un colegio público.

Nicol tiene 15 años y va para grado octavo. Las desconocidas son integrantes del equipo de la Secretaría de Educación de Medellín que desde hace dos semanas, con apoyo de voluntariado de la fundación Pies Descalzos, recorren las calles para buscar puerta a puerta a los niños, niñas y adolescentes que se salieron de estudiar o que no se han matriculado. “En el colegio contamos con vos” es la estrategia con la que buscan todos tengan un cupo.

Más de 320 niños encontrados

El recorrido del pasado miércoles por la comuna Buenos Aires era el séptimo desde que pusieron a funcionar la estrategia. Arrancó con unas 15 personas desde la Institución Educativa Merceditas Gómez Martínez y siguió por las calles de los barrios llamando la atención de la ciudadanía.

Con megáfonos le contaban a la gente que tenían cupos disponibles para los niños y jóvenes desescolarizados. Fue así que encontraron a Nicol, a quien por la edad le ofrecieron la opción de entrar a la metodología flexible, en la que puede cursar octavo y noveno este año, y décimo y once en 2025.

“Me sentí muy feliz porque en el colegio que fui para matricularme me dijeron que no podía por la edad, porque había perdido dos años. Estoy muy motivada porque quiero salir adelante; me gusta mucho cantar y bailar, pero me gustaría hacer una técnica de diseño gráfico o de belleza”, manifestó la joven, quien de inmediato contó con el apoyo de su madre. “Con las venticas le podemos comprar los cuadernitos”, le dijo a su hija.