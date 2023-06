Más presión a contratistas: ahora para entrega de firmas de Corredor

No paran las presiones al interior de la Secretaría de Educación. Luego de que un jefe de núcleo del nororiente de Medellín denunciara con nombre propio los pedidos para apoyar a la exsecretaria Alexandra Agudelo y la recolección de firmas de Albert Corredor, los contratistas denuncian que les están pidiendo registrar personas para llenar el evento en el que Corredor busca presentar sus firmas ante la Registraduría.

“Cumplir o quedarse sin empleo”

Cuenta una fuente que es objeto de las presiones que “aunque el chat es muy cordial, la gente tiene mucho miedo, porque sabe que tienen que cumplir, o si no van para afuera. Por eso están haciendo los contratos con tan poco tiempo”. Pero el temor de los servidores no radica solo en los mensajes, sino en la “trazabilidad” que hacen para identificar quién está denunciando lo que allí ocurre. Las cadenas de WhatsApp son enviadas desde por lo menos cuatro líneas de teléfono, que no se pueden identificar. Además, los mensajes tienen “trampas”: adjetivos particulares en algunos, palabras intercaladas y hasta puntuación. “Con eso hacen el cerco y tratan de identificar a quien filtre información”, dice una fuente.

Pero el pedido es el mismo: que los contratistas llenen, con familiares y amigos, el evento del jueves próximo en el que Corredor presentará las firmas que recolectó para pujar por la Alcaldía de Medellín. Eso sí, pese a los cambios, en todos los mensajes conocidos por este diario se comparte un enlace que conduce a un formulario en línea. Este no se puede diligenciar porque, como aclaran en una de las cadenas que han recibido parte de los contratistas, el enlace solo estará activo para quienes agreguen los números de los que llegan los mensajes o para quienes respondan dicha comunicación.