A ellos se suma el también venezolano Juan Biord Pereda, que ha fungido como subordinado de Carrero, lo que ellos llaman el “operador político” –expresión que curiosamente utilizó esta semana el alcalde Daniel Quintero– y que no es otra cosa que el encargado de cobrar comisiones .

Entre el 8 de marzo y 9 de junio de este año, el candidato a la gobernación de Antioquia Esteban Restrepo reportó el pago de sus anuncios en Facebook desde la Carrera 32 #13 - 49 oficina 802 Edficio C 13, también es sede de Terra Construcciones Corp. Foto: Biblioteca de anuncios Meta

EL COLOMBIANO se comunicó con Eduardo ‘Lalo’ Rodríguez, propietario de la firma, para preguntarle por qué desde su oficina están pagando propaganda de Esteban Restrepo en Facebook y respondió con otra pregunta: “¿La publicidad? –y repitió– ¿La publicidad? No. No tengo idea de que me estás hablando”.

“¿Pero usted sabe quién es Esteban Restrepo?”, se le preguntó a Lalo. “¡Claro. Obvio!”, respondió de inmediato. Y luego divagó explicando que en esa oficina son “tres amigos que frecuentamos algunas cosas... que estamos como preparando allí”. Lo único que atinó a decir fue: “Pero nada de temas políticos. Tenemos amigos que van, se reúnen...”.

Sus respuestas sonaron evasivas. Lalo pidió tiempo para seguir respondiendo y propuso una reunión con los periodistas, pero luego de que colgó el teléfono no apareció a la cita programada por él mismo y no volvió a contestar su teléfono.