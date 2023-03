“Se notó mucho el irrespeto y machismo del alcalde”: consejera indígena Andrea Muyuy

Se siguen conociendo detalles del encontronazo entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y una lideresa de la comunidad indígena de la ciudad —que tuvo lugar hoy en pleno consejo de gobierno— por cuenta de las imprecisiones en las que ha caído el mandatario local para referirse a los líderes de dicha comunidad, pese a que él insiste en que no lo ha hecho.

EL COLOMBIANO conversó con Andrea Muyuy, miembro de la comunidad Inga y consejera distrital de Juventudes por la Comunidad Indígena; y una de las protagonistas de la discusión en la que siempre mantuvo la altura pese a los intentos del mandatario por interrumpirla.

La lideresa comentó que desde el año pasado estaba gestionando su participación en el consejo de gobierno para hablar con el alcalde directamente sus inconformidades por las posturas e incumplimientos de la municipalidad con los indígenas de Medellín.

“Como consejera yo me postulaba, pero o cancelaban el consejo o a última hora lo pasaban de fecha. La última vez que me postulé fue hace un mes. El requisito era que yo debía enviar por escrito todo lo que pensaba conversar, pero como aplazaron tantas veces el concejo, a mí se me olvidó enviar como tal el documento. Pero yo tenía claro el comentario que había dicho el alcalde porque él ya se había referido mal a mis autoridades”, comentó Muyuy dando una explicación del porqué el asunto tomó fuera de base a Quintero.

Según la lideresa, ella notó mucho el irrespeto del alcalde y calificó su actitud de machista, pues más allá de reconocer su error, evitó que ella le explicara lo que realmente es un taita para las comunidades indígenas.

“Para nosotros un taita es una autoridad tradicional. Hágase de cuenta que es un alcalde que busca manejar bien a su gente y velar por su bienestar. Pero Quintero no pudo aceptar los comentarios, y solamente solo se dedicó a decir que eso no era así, y nunca me dejó hablar bien”, añadió.