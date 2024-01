Se llama Juan Carlos López, un nombre que no le diría mucho a sus “vecinos”. Sin embargo su apodo, Vinacho, es la principal pista para dar con el paradero del delgado rubio de ojos cafés claros y de particular “pinta” que habla alargando las vocales.

“Yo salí, me la craneé bieeen craneada y me vine para acá. Porque aquí no molestó a nadie. Yo antes por acá colaboro, echándole ojo a las empresas para que no pase nada malo y recogiendo reciclaje. Hay que saber ganarse a la gente. Yo trato de llevarme bien con todo el mundo por acá. Porque si a ellos les va bien conmigo, a mí me va bieeen con ellos. Si o no pá'.”, agregó.

“Yo pagué un 'canazo' (estadía en la cárcel) y estando allá encerrado yo me dije: ¡Ah! la libertad es muy linda. Si o no pá'. ¿Y sabe qué? Uno vivir libre de pendejadas, rebuscándose la comidita y sin molestar a nadie es muy bacaaano. Y vea, acá tengo la libertad que tanto quería cuando estuve en la cárcel”, comentó.

Sin embargo, sin que medie pregunta alguna, a López le cambia el semblante y cuenta lo que tal vez para él sí sea una consecuencia de haber elegido esa vida libre.

“Yo tengo un hijo que vive en Belén Rincón, de unos 30 años. A veces me pongo triste porque no me visita y eso que él pasa por acá en la moto. Pero bueno, uno a nadie obliga a nada, las cosas salen del corazón. Yo dejé que él y la mamá tuvieran su vida y yo decidí tener la mía. Tal vez mi estilo de vida choca con el de él. Pero claaaro, él sabe que lo amo con todo mi corazón y que es todo para mí”, resumió.

Infortunadamente en las vísperas de su cumpleaños, un operativo de Espacio Público derrumbó la casa. Aún así, Vinacho no se arredra.

Así como Cristo prometió reconstruir el templo de Jerusalén en tres días, Vinacho aseguró que en 15 días espera tener su casa-nido de nuevo. Por ahora, Vinacho vive con una hermana.

“Ya este ranchito hacía por ahí año y medio no me lo tumbaban. ¡Cómo lo tenía de bonito por dentro, pá! ¡Era hermoso! Todo se lo llevaron porque yo no quise coger nada. Yo solo les dije: 'ese es el trabajo de ustedes'. Que tumben todo que yo después vuelvo y construyo. Yo no me preocupo, la calle me da todo. Lo único que no se recupera es la vida y la libertad”.