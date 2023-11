“Tenemos pruebas que demuestran que Themac en su momento tuvo acceso de manera anticipada a los pliegos antes de publicarse, para así tener ventaja sobre las otras dos empresas proponentes. Además, en un contrato de estos se pactan unas condiciones inmodificables. En su momento, Renting (otra de las empresas oferentes) mostró interés en el proyecto, pero solo en el tema vehicular. Ante esto Emvarias le contestó que el proyecto debía incluir la parte de los vehículos, pero también de los contenedores compactadores, lo que desmotivó a Renting. Pero Themac ofreció un 'descuento condicionado' que modificó las condiciones del contrato y que la dejó sin pagar las pólizas de los vehículos y de los contenedores, pues este costo debía asumirlo Emvarias , cosa que la empresa aceptó en clara violación a la resolución 048 de 2017 de lineamientos de contratación”, añadió el presidente. Hay otros dos temas que toca la demanda y son la defensa de los recicladores, pues por norma Emvarias debe permitirle el acceso seguro a los recicladores al material recuperable. “Pero cuando la gente disponga de material reciclable en los contenedores de 3.200 litros, el reciclador no puede abrir la caja y sacar el material violando la resolución 596 de 2016 ”, dijo Villegas. Además, según Sintraemvarias, tras la instalación de los contenedores, no habrá un recaudo diferencial para los clientes comerciales e industriales, pues si se instala un contenedor en una zona como el barrio Laureles, que contenga clientes residenciales, comerciales e industriales —que van a disponer de él en todo momento—, no se va a saber cuántos residuos generan, por lo que no se les puede hacer un gravamen diferencial, además, advierten, este dinero faltante lo terminarían pagando los clientes residenciales.

“Cosas como esta es que nos hacen temer que terminen llevando a Emvarias a una inviabilidad financiera. El cargue lateral es un proceso costoso y cuya eficiencia no equilibra costos. Analizamos la oferta y la promesa de valor de Themac y es inviable, no les da para cumplir lo que prometen”, sentenció Villegas.



Según Sintraemvarias, el Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito de Medellín admitió la demanda y le dio traslado para que en 10 días (que se cumplen esta semana) conteste la demanda y pueda solicitar la práctica de pruebas que consideren necesarias que permitan emitir un pronunciamiento por parte del despacho judicial.



Como lo indicó EL COLOMBIANO días atrás, con la Procuraduría encima y la opinión pública atenta tras las denuncias de EL COLOMBIANO, a Emvarias no le quedó de otra que frenar el polémico proyecto de cargue lateral.



Así lo señalaron varias fuentes que precisaron que tras la solicitud de la Procuraduría para revisar la documentación y los soportes en los que se basó la Junta Directiva para dar el visto bueno a este proyecto, el equipo jurídico de Emvarias decidió finalmente recomendar “echarle tierra” al mismo en comité de gerencia.



Emvarias matizó el asunto y no habla de negocio caído. Responde que “en aras de la transparencia y atendiendo al requerimiento de la Procuraduría, optamos por suspender el proceso de contratación del Cargue Lateral mientras este órgano de control revisa nuestra respuesta, la cual fue enviada el 19 de julio de 2023”.



No obstante, se ratifican el que el proyecto cuenta con la “pertinencia y el respaldo técnico, jurídico y financiero, así como sus beneficios y eficiencias operativas en procura de mejorar el servicio público de aseo en la ciudad”.