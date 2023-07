Citan a juicio verbal a Jairo Herrán, exdirector del Museo Casa de la Memoria, por presunta participación en política

Un año antes, en junio de 2022 y poco antes de cumplir dos años como director del Museo Casa de la Memoria, Herrán fue suspendido por tres meses por la Personería de Medellín por su presunta participación en política en favor del candidato presidencial Gustavo Petro, la misma razón que le valió una suspensión también a su jefe, el alcalde Daniel Quintero, por parte de la Procuraduría, por el recordado caso de “el cambio en primera”.

Jairo Herrán ha tenido cercanía de vieja data con el presidente Gustavo Petro, vínculo que, inclusive, le permitió tener el aval de la Colombia Humana en las elecciones locales de 2019, cuando fue candidato a la Alcaldía de Medellín.

Herrán, abogado de profesión, es conocido en Medellín por su trabajo en el sector académico y en organizaciones sociales y comunitarias, pero tal vez su cargo más recordado es el de personero de la ciudad durante dos periodos consecutivos: 2004-2007 y 2008-2011.

“Yo no he utilizado ni las instalaciones ni los bienes del Estado, que me han sido confiados, para hacer proselitismo. Tampoco he usado las redes del Museo. Yo tengo una cuenta personal y ahí expreso ciertas opiniones que tienen que ver con el tema político, económico y social. De ninguna manera digo que voten por x o y candidato”, dijo en su momento Herrán sobre este tema.