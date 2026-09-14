Suspenden segundo día de audiencia a Miguel Quintero sin una decisión sobre aval a los cargos imputados por la Fiscalía

Junto a Miguel Quintero están siendo imputados el exsubdirector financiero del AMVA, Álvaro Alonso Villada; Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la misma entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de la capital antioqueña, así como Sebastián Ortega, el hijo de un influyente político de Bello.

A las 3:30 de la tarde continuó este lunes la audiencia de imputación contra Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero , por cargos de presunta corrupción ocurrida dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Esta es la tercera fase de un proceso que ya tiene una persona condenada, otra detenida, por lo menos una más dando información bajo principio de oportunidad y otras más pidiendo pista para que les otorguen beneficios a cambio de colaborar con la justicia.

5:19 p.m. El juez declara receso hasta este martes, 15 de septiembre a partir de las 2 p.m. y levanta la audiencia para dar a la delegada de la Fiscalía el tiempo suficiente para preparar las respuestas.

5:10 p.m. El abogado Billy Torres, defensor de Sebastián Ortega, pide aclarar dónde y cómo se realizó la actuación que se le atribuye a su defendido, a sabiendas de que este nunca fue funcionario público. Igualmente, cómo fue el acuerdo previo para que Ortega recibiera supuestamente una parte del porcentaje total así como el periodo exacto en el que este habría entrado a intervenir canalizando una parte de la presunta coima. También, cuestiona que los pagos que se le atribuyen a Ortega habrín ocurrido después de septiembre de 2022 y en ese sentido solicita que le aclaren qué acto fue el que tuvo ahí.

5:01 p.m. El abogado Santiago Trespalacios, defensor de Miguel Quintero, empieza cuestionando que el tipo penal contra su defendido sea el pertinente, pues dice que el dinero del que, según la fiscal, se habrían apropiado, ya se suponía que hacía parte de las ganancias de un particular, por lo que no se habría configurado el peculado (que obra sobre un bien público). La segunda inquietud tiene que ver con la posición que supuestamente tenía Miguel Quintero daba instrucciones para la comisión de la conducta presuntamente delictiva y entonces pide precisar cómo este dio las directrices y cuáles fueron los destinatarios de las mismas.

Así mismo, Trespalacios pidió precisar cuándo ocurrieron las conductas que le atribuyen a su defendido con relación a cada contrato, igual que los sitios donde esto sucedió.

4:30 p.m.. En términos idénticos, el defensor de Álvaro Villada, David Gómez, solicita a la fiscal que indique de qué manera y desde sus funciones, cómo debería haber intervenido su defendido en las etapas previas y de ejecución de los contratos investigados, habida cuenta que la misma fiscal dijo que las encargadas de suscribir los contratos eran las subdirectoeras del área ambiental y estos tenían también supervisores designados.

Igualmente, requirió que indique “circunstancias de tiempo, modo y lugar” de la participación de Villada en la negociación de la presunta coima.

Pidió también precisar el día y la hora de la presunta reunión para pactar la rebaja en la comisión ilegal por la asignación de los contratos del Área Metropolitana a los bomberos de Itagüí. Lo mismo que los actos precisos con los que Villada habría actuado para ubicar personas en la nómina del Área que no se opusieran a los contratos con los bomberos y las acciones de la supuesta presión que habría ejercido contra María Janeth Rúa para que aprobara informes de los respectivos contratos con el fin de que les desembolsaran los pagos a los bomberos.

4:15 p.m. La abogada defensora de Álvarez pide que se especifique cuál fue el papel directo de su defendida en la comisión de los hechos presumiblemente punibles que se investiga en este caso. Por ejemplo, cuál fue su actuación en la presunta reunión para negociar una rebaja en la coima exigida por la contratación con los bomberos de Itagüí, cuáles fueron los elementos que constituyeron dolo y cuáles sus actitudes omisivas dentro de las competencias que tenía como contratista, no funcionaria de planta del Área Metropolitana.

4:06 p.m. El juez inicia oficialmente la diligencia, tras verificar que todas las partes están presentes y le da la palabra a la defensora de Vanesa Álvarez

3:20 p.m. Una oficial del Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín realiza una purga de los asistentes en la sala virtual, pues, según explica, la sesión anterior se presentó más audiencia de la que soportaba la plataforma, además de que algunos no se identificaron. Adicionalmente, habrían ocurrido suplantaciones, como la de alguien que se identificó como Daniel Quintero, sin serlo, y realmente era una persona que estaba retransmitiendo sin obedecer las reglas de juego que había planteado el despacho. Una de esas normas era no mostrar imágenes del juez ni mencionar su identidad.