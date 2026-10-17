Ascenso de Johny Jaramillo, financiador de Quintero en la sombra, bajo la lupa por presunta corrupción

Johny Armando Jaramillo Montoya, uno de los personajes que mencionó el alcalde Federico Gutiérrez como parte del presunto entramado corrupto que habría operado en la administración de su antecesor, Daniel Quintero, pasó de una situación económica que lo llevó a escribirle al gobernador de hace 13 años para pedirle trabajo, a dirigir una empresa que ha llegado a facturar miles de millones de pesos y hoy está bajo la lupa de las autoridades.

La carta la envió Jaramillo apenas amaneciendo el 2014, para ser más exactos el 7 de enero, cuando seguro buena parte de la gente en el país apenas comenzaba de nuevo labores, luego del primer puente festivo de ese año. El destinatario fue el propio Sergio Fajardo, que comenzaba su tercer año como mandatario de los paisas.

“Primero le ofrezco disculpas por lo que le voy a compartir y a solicitar”. Así empezó su texto. Posteriormente, se presentó como economista, estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia y emprendedor sin éxito. En su currículo destacó también un “management” en negocios de Harvard.

Y luego relató que pasaba por una situación económica difícil. “No he podido sacar adelante mis negocios y además me he quedado sin fuentes de ingresos”, dice e informa que ya se inscribió en el Banco de Hojas de Vida de la Gobernación —que era el mecanismo de la administración de Fajardo para llenar vacantes mediante un proceso por mérito—, dando sus señales personales.

Al ser consultado Fajardo por este diario, afirmó que no tiene referenciado a Jaramillo, que jamás lo conoció y que justamente los términos de la carta reflejan que no había ninguna familiaridad entre ambos, lo cual parece corroborado por la manera como le dieron respuesta el 14 de enero de 2014.

Efectivamente, no fue Fajardo quien le contestó sino el director de personal del Departamento, Omar Cárdenas, quien hizo uso de toda la diplomacia posible, señalándole el camino institucional para tramitar su petición.

Le advirtió que al revisar el Banco de Hojas de Vida no habían visto su currículo y lo invitó a que lo tramitara, no sin antes advertirle que “la presentación de la hoja de vida no genera para la Gobernación de Antioquia ninguna obligación de vinculación o de contratación”.

Pero además, que existía otro obstáculo y era la vigencia de la Ley de Garantías Electorales que impedía los nombramientos hasta que pasaran las elecciones presidenciales.

Lea más: ¿Miguel Quintero se queda sin defensa? Santiago Trespalacios anunció que deja de ser su abogado

En documentos no existe evidencia de cómo logró sortear Jaramillo sus penurias económicas. Lo cierto es que al año siguiente, a finales de abril de 2015, estaba conformando la empresa Golden Platino Colombia SAS, la cual tenía un capital suscrito de $3.000 millones, aunque no establecía la obligación de que sus socios hicieran aportes económicos inmediatos.

Jaramillo entraba con un 20%, en tanto que el exbasquetbolista Hemel Jimy Mosquera Capurro iba con otro 20% y la firma Gold & Platinum SWM SRL, representada por el estadounidense Jonathan Wess Michell quedaba con el 60%.

Jaramillo figuraba como representante legal de la nueva empresa cuyo objeto principal era la “compra, venta y transformación de oro, plata, platino”, en general cualquier actividad comercial.

En 2016 le hicieron una reforma a los estatutos para dejar más explícito que su labor sería la comercialización en el extranjero de materiales preciosos y “tierras raras” procedentes de Colombia, y por ello se empezó a llamar C.I. Golden Platino Colombia SAS., o por la sigla Goldplac SAS. Además dejó la posibilidad de participar en proyectos mineroenergéticos y agroquímicos.

En diciembre de 2017 la firma aumentó su capital pagado, de $400 millones a $1.598, es decir que lo cuadruplicó. ¿Cómo pagó su parte Jaramillo?

Luego hay otros indicadores de prosperidad, pues varios radicados en la Gobernación de Antioquia muestran que en 2018 la comercializadora minera, en cabeza de Jaramillo, hizo tratos con dos poseedores de títulos de extracción de oro en Tarazá (Bajo Cauca) y el distrito minero de Segovia-Remedios (Nordeste del departamento).

Fue ese también el año en que Jaramillo Montoya lanzó su candidatura a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, y fracasó; y en 2019, según versiones en poder de la Fiscalía, se habría convertido en uno de los principales financiadores a la sombra de la campaña para que Daniel Quintero llegara al piso 12 de La Alpujarra.

En julio de 2019, de acuerdo con el acta número 16 de C.I. Golden Platino, que hicieron con ocasión de una asamblea extraordinaria, Jaramillo tenía el doble de su participación inicial (40%), en tanto que Hemel Mosquera aumentó al 30% y en consecuencia Gold & Platinum SWM SRL habría rebajado al 30%.

Además se observa que en ese momento la empresa ya había tenido una buena capitalización, pues según registro de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el capital pagado llegaba a $3.300 millones.

No fue posible rastrear por los documentos disponibles en bases de datos públicas cuándo mutó su nombre, pero en un acta de enero de 2025 que se hizo con ocasión de la asamblea número 24 de accionistas, firma había pasado a llamarse Ancesters Stone SAS.