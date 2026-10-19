Investigan extraña muerte de consultor puertorriqueño en un hotel de Laureles, Medellín: ¿qué fue lo que pasó?

Un puertorriqueño, que había llegado el pasado viernes a Medellín, fue encontrado sin vida en un hotel del barrio Laureles en la mañana de este lunes. Según sus allegados, no tenían pistas de su paradero desde el pasado sábado, cuando se intentaron contactar con él, pero no respondía a los mensajes ni a las llamadas.
El hallazgo de este extranjero, identificado como Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, se produjo a las 9:00 de la mañana de este lunes en el establecimiento ubicado en la carrera 71A con la circular 5, en este barrio del occidente de Medellín, donde este extranjero se había hospedado en sus anteriores visitas.