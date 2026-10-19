Investigan extraña muerte de consultor puertorriqueño en un hotel de Laureles, Medellín: ¿qué fue lo que pasó?

El hallazgo de este extranjero, identificado como Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, se produjo a las 9:00 de la mañana de este lunes en el establecimiento ubicado en la carrera 71A con la circular 5, en este barrio del occidente de Medellín, donde este extranjero se había hospedado en sus anteriores visitas.

Un puertorriqueño, que había llegado el pasado viernes a Medellín, fue encontrado sin vida en un hotel del barrio Laureles en la mañana de este lunes. Según sus allegados, no tenían pistas de su paradero desde el pasado sábado, cuando se intentaron contactar con él, pero no respondía a los mensajes ni a las llamadas.

La persona que se preocupó por su fallecimiento fue el conductor que se había acostumbrado a transportarlo cada que venía a Medellín, algo que había ocurrido en cinco oportunidades en el último año, de acuerdo con las autoridades.

Cuando esta persona se contactó con este consultor de tecnología, de 53 años, el pasado sábado, no tuvo respuesta. Sin embargo, supuso que estaba ocupado o descansando. La preocupación aumentó en la noche del domingo, cuando Rodríguez Meléndez continuaba sin responder a las comunicaciones.

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Ante esto, el conductor habló con el administrador del hotel y ante esta situación decidieron abrir la habitación donde se encontraba hospedado este isleño. Al ingresar, lo encuentran tendido en su cama, sin signos vitales.

Los agentes del CTI de la Fiscalía acudieron al sitio para realizar las labores judiciales y en las mismas se pudo establecer que no tenía signos de violencia aparentes.

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Ante esto, dejaron su muerte por establecer, con el fin de que en Medicina Legal se pueda establecer si el fallecimiento se dio por temas de salud o si se debió a otros factores como alguna sobredosis o una situación no evidente en las primeras inspecciones.

Rodríguez Meléndez es el cuatro extranjero muerto en este mes en el Valle de Aburrá en diversas circunstancias. El primero fue el estadounidense Jarals Marvin Soucy, de 78 años, a quien encontraron muerto en su casa en el barrio La Magnolia, de Envigado, con una bolsa en su cabeza.