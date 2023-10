Aunque es cuestión de meses para que empiecen las obras del metro ligero que cruzará la avenida 80, en lo que será la segunda línea de transporte masivo de mayor capacidad en Medellín, las empresas de buses denuncian que no hay planes para reubicar las rutas que todos los días transitan por esa vía arteria del occidente de Medellín.

En el caso de esta última empresa, que con su ruta Circular Coonatra sería una de las más golpeadas por la puesta en funcionamiento de la futura línea, Herrera advierte que los efectos del problema ya comenzaron a sentirlos con la puesta en funcionamiento de la Línea O de buses, con la que el Metro dispuso una flota eléctrica entre las estaciones La Palma, del Metroplús, y Caribe, de la Línea A.

Para el caso de Coonatra, la entrada en operación de ese sistema se tradujo en una reducción de por lo menos 27.000 pasajeros diarios. Por esta razón, sólo pensando en el Circular Coonatra, Herrera advierte que de no haber un plan de articulación, esta terminará quebrándose.

Si bien desde el 28 de abril de este año se firmó el acta de inicio del metro de la 80, el proyecto informó entonces que al menos el primer año de ejecución se dedicaría a la etapa de preconstrucción, que consiste principalmente en tareas como la compra de predios y ajustes en los diseños. Superado ese paso, arrancarían 48 meses de construcción, que luego darán paso a las pruebas y puesta en marcha del sistema.

Entérese: Metro de la 80 está comprando casas baratas: la queja que causa angustia en El Volador

Aunque bajo esos cálculos, faltaría poco más de medio año para el inicio de las obras, los transportadores sostienen que no se ha convocado a la primera mesa diálogo para revisar qué hacer con las rutas que pasan por ese corredor.

“A la fecha no tenemos el primer acercamiento para hacer una reorganización o reestructuración de las rutas. Está bien que mejoren los sistemas de transporte masivo, pero el empresario transportador y todas estas empresas que hoy somos parte de la movilidad en el territorio no podemos simplemente desaparecer”, dice Herrera, agregando que los transportares no deberían asumir las pérdidas que traerá esa falta de planeación.