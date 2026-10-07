Tres condenados y uno en juicio por brutal homicidio ocurrido en Medellín, ¿cuáles son las condenas?

Un juez avaló el preacuerdo suscrito por la Fiscalía que permitió la sentencia anticipada de tres hombres señalados del homicidio y hurto cometidos contra un joven en el noroccidente de Medellín ocurrido en el primer semestre de 2025.

Los condenados son Cristian Durango Zapata alias Tombito; Daniel Felipe Villa Rivillas, alias Piña, y Luis Fernando Aristizábal Vargas, alias Melvin.

La Fiscalía General de la Nación señaló que el crimen habría sido cometido el 11 de mayo del año pasado. Ese día las autoridades encontraron un cadáver en una zona boscosa del barrio Girardot, de la capital antioqueña. El cuerpo presentaba 18 heridas con arma cortopunzante.

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Después las autoridades lograron establecer tras la investigación judicial realizada por el CTI y la Sijín de la Policía que la víctima y otra persona que iba con él habían sido abordadas en el barrio Castilla por presuntos integrantes de una banda, quienes los acusaron de robar en una licorera.

Después los sacaron de la zona en varias motocicletas pero uno de los retenidos por ellos logró escapar mientras que el otro fue brutalmente atacado a punta de cuchillo hasta que falleció.

“Tombito” fue sentenciado por estos hechos a 17 años y 8 meses de prisión, en tanto que “Piña” y “Melvin” deberán pagar 11 años de cárcel cada uno al ser declarados responsables de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. Un cuarto hombre está en etapa de juicio por este mismo suceso.