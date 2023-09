El procedimiento se adelantaba rutinariamente. Los agentes detuvieron al hombre, quien no llevaba casco y tampoco documentos al día, como posteriormente validaron los funcionarios. Andaba de una manera completamente pirata, sin licencia de conducción ni SOAT. La situación se volvió tensa cuando uno de los agentes acelera la motocicleta tras lo cual el hombre les advierte que no le toquen la moto. Ahí se desata la trifulca, luego de que el sujeto desciende de la moto y empiezan a ir y venir los empujones, gritos e insultos.

Nos reportan esta situación de intolerancia entre agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín y un conductor de motocicleta que no tenía los documentos en regla. Hechos ocurridos en la minorista. @sttmed pic.twitter.com/A25DzIMiNi

Arles Giovany Arias Jiménez, subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín, indicó tras el hecho que “lamentamos la situación que se presentó donde un conductor de un vehículo tipo motocicleta es interceptado por nuestros agentes de tránsito al no portar el casco de protección”.

El funcionario manifestó que “en medio del procedimiento, nuestros agentes identifican que aparte de no portar el casco del conductor, no tenía licencia de conducción y el vehículo no contaba ni con seguro obligatorio ni con el certificado de revisión técnico mecánica desde el año 2019″.