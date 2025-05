La historia del edificio de 30 pisos que lleva 15 años años sin terminarse en Aranjuez, en Medellín

Los apartamentos de Berlín empezaron a venderse en 2011 como un proyecto de Vivienda de Interés Prioritaria, VIP, es decir que no podían valer más de 70 salarios mínimos mensuales (luego ese límite pasó a 90) y estaban destinados especialmente a familias de estratos bajos que no tuvieran vivienda. Y ahí, desde el concepto del tipo de vivienda, empezaron los problemas: por ser de interés prioritaria los constructores reciben algunos beneficios , entre ellos, que pueden aumentar drásticamente las densidades poblacionales. Es decir, en zonas en las que el Plan de Ordenamiento Territorial solo permite construir cuatro o cinco pisos de altura, las construcciones VIP pueden hacer 20 o 30 pisos, como los constructores de Berlín, que antes se llamaban Constructora Amiga y ahora se llama Inversiones, Bienes y Construcciones S.A.S , ambas compañías constituidas como pequeñas empresas con un capital de apenas $10.000.000 para ejecutar proyectos de bastantes ceros más.

Jorge Pérez, director de planeación del gobierno de Aníbal Gaviria, explica que en el POT del 2006, que debía reglamentar los proyectos VIP, no se contemplaron restricciones como en otras ciudades y quedaron habilitados por toda la ciudad, así que constructores que no tenían ni la plata ni la experiencia para hacer grandes proyectos consiguieron, en trámites bastante cuestionados, licencias urbanísticas para hacer proyectos que no cumplían con la norma y que colapsaban la capacidad de sus barrios. Esto, sumado a que muchos inflaban precios por encima del límite, cobrando extra por los parqueaderos, los cuartos útiles o los acabados de obra blanca. Entre los proyectos con supuestas irregularidades, los funcionarios de ese entonces se encontraron con que en el 90% de los casos las licencias las había otorgado la Curaduría Cuarta de Medellín, la misma que aprobó la construcción de Berlín.