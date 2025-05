“Se devolvió para salvar a su mamá y la quebrada se los llevó”: madre e hijo murieron en una creciente en Medellín

El fuerte ruido de la quebrada que por décadas vieron pasar al lado de su casa hizo que los cinco integrantes de esta familia no pudieran dormir tranquilos, pero su preocupación se incrementó en la medida que el afluente ya no iba por su cauce, sino que se metió a la vivienda, ubicada justo sobre uno de los meandros de esta quebrada, que nace en el corregimiento San Antonio de Prado y desemboca en la quebrada Altavista, cerca al cerro El Volador.

“El niño ya había salido con las otras cuatro personas, pero apenas no vio a la mamá, la quiso salvar y fue en ese momento cuando se lo llevó la quebrada junto con ella”, relató Emilio López, tío de Yulieth Victoria y quien vive a un par de cuadras del lugar donde ocurrió la tragedia.

Jaime Alexánder Muñoz, pareja de Yulieth Victoria y papá de José Miguel, comentó que desde la 1:55 a.m. del martes la situación era más preocupante de lo habitual con las lluvias, principalmente por el rugido de la quebrada, que lo asustó, pero no se alcanzó a imaginar que no solo se iba a quedar sin su casa, sino sin sus dos familiares.

“A esa hora me levanto para el baño y estaba cayendo mucha agua, la quebrada rugía muy feo. Luego me volví a acostar y al rato me cayó una gotera del techo. Al momento se empezó a entrar el agua de la quebrada por debajo de la puerta y de inmediato los desperté a todos, a mi esposa, a mis hijos y a mi suegra”, relató.

Pero lo que comenzó como una simple filtración de agua se convirtió en una borrasca que ya los estaba tapando hasta la cintura, por lo que la decisión fue intentar salir lo más rápido posible. “La borrasca nos sacó a todos. Primero cogí a mi niño y luego salimos mi suegra y yo. A mi hija se la tuve que arrancar a la corriente. Luego mi hijo se entró y cuando yo los intenté sacar, la puerta ya la había trancado el agua y no me dejó sacarlos”, relató.

Cuando se dieron cuenta, la quebrada abrió un agujero por el cual sacó tanto a Yulieth Victoria como a su hijo y los arrastró por toda su corriente. El primer cuerpo que flotó fue el de la mujer, la cual fue encontrada a un costado del Club El Rodeo. Su hallazgo se produjo sobre las 7:00 a.m. del martes.

Sin embargo, la angustia por José Miguel se extendió durante las horas posteriores, puesto que la quebrada arrastró su cuerpo hasta el río Medellín.

Sobre José no se tuvieron noticias sino hasta la madrugada de ayer, cuando en la Hidroeléctrica Carlos Lleras Restrepo, en la vereda Popalito, de Barbosa, fue encontrado su cuerpo, con notables golpes por cuenta de los kilómetros que fue arrastrado.

Los sobrevivientes de la emergencia registrada en esta vivienda, en el sector La Sociedad, de la vereda San José del Manzanillo, se están hospedando en viviendas de familiares, a la espera de que puedan encontrar un nuevo lugar para vivir, puesto que la corriente destrozó toda la propiedad y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd) ya declaró esta vivienda en alto riesgo con evacuación definitiva.

De acuerdo con los familiares, muchos de ellos tienen laceraciones y golpes en sus extremidades, por efecto de la creciente.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, relató que esta tragedia se ocasionó por un deslizamiento ocurrido en la parte alta del afluente, el cual provocó un represamiento y finalmente la avalancha que se llevó esta propiedad y afectó a más de 40, solamente en este corregimiento y 350 en toda la ciudad.