“Me agredió por salvarle la vida”: habla el médico que sufrió una brutal agresión de un paciente en el nororiente de Medellín

En los 22 años que lleva desempeñándose como médico, este profesional, del que omitiremos su nombre por seguridad, no había sufrido una agresión de un paciente o familiares. Mucho menos de alguien a quien le salvó la vida tras una sobredosis de cocaína.

Eso es lo que más paradójico, incluso indignante, le resulta a este funcionario de Metrosalud, atacado a puños y patadas por tres personas, entre ellas el hombre en condición de salud delicada, su hijo y otro pariente en la Unidad Intermedia de Santa Cruz, nororiente de Medellín.

La noche de este domingo 4 de octubre parecía más normal que de costumbre. Los servicios de urgencia, sin las aglomeraciones de otras veces y un ambiente de tranquilidad que hacía presagiar una jornada sin contratiempos.

A las 8:40 de la noche, aquella paz la interrumpieron los gritos desesperados y agresivos de varias personas que llegaron a la unidad médica con un hombre inconsciente, que aparentaba un estado crítico. De inmediato, por sus signos de gravedad, el equipo lo trasladó a la sala de reanimación y le administró medicamentos y líquidos intravenosos.

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El primer diagnóstico, tras la valoración realizada, es que el paciente presentaba una intoxicación por consumo de cocaína y alcohol.

“Lo pasamos a la sala de reanimación y le colocamos todos los medicamentos y los líquidos endovenosos respectivos. Estos medicamentos hacen revertir los efectos de la intoxicación por cocaína. El paciente, a los 10 minutos, 15 minutos, sobrevive, o sea, se despierta y se descanaliza él mismo, preguntando quién lo había traído a urgencia, por qué estaba ahí, y asegurando que se quería ir”, comentó el médico.

No valieron las recomendaciones y ruegos del personal para que permaneciera en observación y se le realizaran exámenes médicos. El hombre no quiso continuar la atención y se retiró sin que el médico le diera el alta.

“Sale del servicio de urgencias, sus familiares vuelven y lo ingresan preguntando por qué se recuperó tan rápido. Afirmaron que era imposible que lo atendieran y lo recuperaran en tan poco tiempo. Y cuando están adentro me agreden manifestando que por qué lo había sacado, cuando fue él mismo quien se quiso salir tras haberse recuperado”, indicó.

Fue en ese momento cuando, recuerda el médico, un hombre lo tomó por el cuello y lo derribó al suelo con una especie de llave mientras otro lo golpeó en la cara con un puño que le rompió sus gafas y luego, el paciente que hasta hace un momento había salvado de una sobredosis, entró para patearlo en su abdomen.

“Me agredió, nos castigó por haberle salvado la vida rápido. Como debe ser. Es que, ante el evento de una intoxicación por sobredosis, hay que revertir los efectos porque puede producir un paro cardiopulmonar”, agregó el profesional.

Luego de la golpiza, el paciente volvió a ingresar a la sala de urgencias para continuar el procedimiento. El médico le recriminó la violencia desatada contra él.