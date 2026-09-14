Cerca de 500 habitantes de calle han regresado sus ciudades de origen con ayuda de Medellín

Jasbleidy Londoño Díaz cayó en las drogas por un desamor. Así lo cuenta ella. Ese dolor la alejó de sus hijos, de su mamá y su papá, y la arrastró hasta el mundo de las calles de Medellín. Hoy, después de pasar por los programas de la Alcaldía de Medellín, hace parte de un grupo que ya suma cerca de 500 personas que decidieron volver a casa.
”Gracias a la Alcaldía de Medellín hoy puedo retornar a mi hogar. Gracias a los jefes, a los auxiliares, a todos acá en general, porque por ellos hoy puedo ser la mujer que soy”, dice Jasbleidy, quien viaja hacia Vistahermosa, Meta, a reencontrarse con su familia. “Estoy muy contenta, muy feliz, porque hoy puedo ser una mujer muy diferente a la que era antes.”
Su historia es apenas una entre cientos que conforman la estrategia de regresos humanitarios voluntarios que la Alcaldía de Medellín viene impulsando desde 2024. Se trata, en esencia, de una alternativa para quienes están en riesgo de calle, en calle o en situación de calle, y que tienen en otra ciudad —o en otro país— una red familiar dispuesta a recibirlos de nuevo.
Entérese: En Medellín hay entre 8.000 y 13.000 habitantes de calle: ¿qué hacer?