Cerca de 500 habitantes de calle han regresado sus ciudades de origen con ayuda de Medellín

Jasbleidy Londoño Díaz cayó en las drogas por un desamor. Así lo cuenta ella. Ese dolor la alejó de sus hijos, de su mamá y su papá, y la arrastró hasta el mundo de las calles de Medellín. Hoy, después de pasar por los programas de la Alcaldía de Medellín, hace parte de un grupo que ya suma cerca de 500 personas que decidieron volver a casa. ”Gracias a la Alcaldía de Medellín hoy puedo retornar a mi hogar. Gracias a los jefes, a los auxiliares, a todos acá en general, porque por ellos hoy puedo ser la mujer que soy”, dice Jasbleidy, quien viaja hacia Vistahermosa, Meta, a reencontrarse con su familia. “Estoy muy contenta, muy feliz, porque hoy puedo ser una mujer muy diferente a la que era antes.” Su historia es apenas una entre cientos que conforman la estrategia de regresos humanitarios voluntarios que la Alcaldía de Medellín viene impulsando desde 2024. Se trata, en esencia, de una alternativa para quienes están en riesgo de calle, en calle o en situación de calle, y que tienen en otra ciudad —o en otro país— una red familiar dispuesta a recibirlos de nuevo. Entérese: En Medellín hay entre 8.000 y 13.000 habitantes de calle: ¿qué hacer?

Cómo funciona el regreso

El proceso no consiste en montar a alguien en un bus y despedirlo. Empieza con un profesional de la Secretaría de Inclusión Social que se acerca a la persona en situación de calle a conversar, conoce su historia, indaga por su lugar de origen y pregunta si está interesada en retomar sus vínculos familiares. A partir de ahí se contacta a los parientes para confirmar si están dispuestos a recibirla, siempre con acompañamiento profesional de por medio. Una vez obtenida esta confirmación, la Secretaría de Inclusión Social y Familia gestiona la compra del tiquete de transporte hacia cualquier lugar de Colombia u otros países. La Alcaldía verifica que llegue a su destino y hace seguimiento del proceso de reintegración junto con la línea 123 Social, que trabaja articuladamente con las familias receptoras. “Nosotros facilitamos su regreso y todo el proceso de reintegración familiar. Además, hacemos seguimiento a todo este proceso”, explicó Sandra Milena Sánchez Álvarez, quien era secretaria de Inclusión Social y Familia cuando empezó el programa. Entre los principales destinos a los que han llegado estas 500 personas están Cúcuta, que concentra el 27,9% de los regresos; municipios de Antioquia, con el 9,8%; Bogotá, con el 8,2%; y otras localidades del país, con el 35,2%. En un corte anterior del programa, Venezuela representó el 39,8% de los retornos, seguido de Norte de Santander con el 28,3%, y La Guajira, Arauca y Cesar con casos puntuales.

Una crisis en crecimiento

La estrategia de retornos es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande y, hasta ahora, difícil de resolver. Las cifras oficiales de la Secretaría de Inclusión Social hablan de 8.779 personas en situación de calle en Medellín: 4.975 que hacen de la calle su escenario de supervivencia pero cuentan con un espacio privado donde dormir —la casa de un familiar, una residencia, un hotel—, y 3.804 que la habitan por completo, es decir, que desarrollan todas las dimensiones de su vida en el espacio público. Pero organizaciones sociales y concejales de la ciudad advierten que la cifra real en 2026 ronda los 13.000 habitantes de calle, y que de seguir la tendencia actual podría duplicarse en la próxima década. La Alcaldía ha destinado más de 76.000 millones de pesos en programas de atención y multiplicó su personal de campo en un 1.536%, pasando de 26 a 409 colaboradores dedicados exclusivamente a esta población. Pese a ese despliegue, la resocialización efectiva —es decir, personas que logran superar por completo su situación de calle— sigue alcanzando a pocos. En ese contexto, los 488 regresos humanitarios gestionados hasta ahora representan, en cifras absolutas, uno de los resultados más visibles del programa.

”No soy capaz de salir de esta droga”

El alcalde Federico Gutiérrez ha sido franco sobre los límites de lo que la institucionalidad puede ofrecer. “Los habitantes de calle son uno de los grandes retos. Por más que hayamos hecho, no es suficiente”, reconoció en su más reciente rendición de cuentas. Según contó, cuando los equipos de la Alcaldía les ofrecen a estas personas ingresar a un programa de rehabilitación, la respuesta más común es un rechazo resignado: “No soy capaz de salir de esta de la droga.” Las autoridades calculan que un habitante de calle con adicción severa puede llegar a consumir hasta 130.000 pesos diarios en sustancias, dinero que termina alimentando directamente a las plazas de vicio y a las estructuras criminales que las controlan.

Ayudas de la Alcaldía

La ruta de rehabilitación, para quienes sí aceptan, empieza con una charla de un profesional que invita a la persona a salir de la calle. Si acepta, ingresa durante 21 días a un Centro Día, donde recibe acompañamiento para manejar los síntomas de la abstinencia y comienza la terapia. Superado ese periodo, se le practican exámenes psicológicos para determinar si puede pasar a las Granjas Somos Gente, donde permanece —en promedio— hasta un año. Algunos completan el proceso. Otros lo abandonan. Pero la Alcaldía afirma que siempre queda la puerta abierta para volver a intentarlo. La ciudad cuenta con 23 puntos de atención para esta población, entre ellos los Centros Día, donde las personas pueden bañarse, lavar su ropa y acceder a servicios básicos como puerta de entrada hacia programas más amplios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Al final, cada uno de esos casi 500 regresos representa una historia distinta de quienes lograron tomar la decisión de cambiar su vida. Como dice Jasbleidy, mientras se prepara para reencontrarse con su mamá, su papá y sus hijos en Vistahermosa: “Hoy puedo ser una mujer muy diferente a la que era antes”. Lea más: Habitantes de calle del Bronx, en Medellín, jugarán su propio mundial de fútbol

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