Golpe a ‘La Terraza’: judicializan a 16 presuntos integrantes por extorsiones en Medellín y Sabaneta

La Fiscalía General de la Nación reportó un golpe estructural contra ‘La Terraza’, luego de la captura y judicialización de 16 presuntos integrantes de esta organización delincuencial, señalados de participar en extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, hurtos y otros delitos en Medellín y municipios del Valle de Aburrá.
De acuerdo con el organismo investigador, los procesados harían parte de tres facciones vinculadas a la estructura: ‘Los de la Razón’, ‘Combo 13 de Noviembre’ y ‘La Matecaña’.
Las capturas fueron realizadas por unidades de la Policía Nacional, con coordinación de fiscales Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.
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