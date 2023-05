Se le rompe a Quintero su coalición en el Concejo en año electoral

Junto a su coequipero Fabio Humberto Rivera, quien logró quedarse con la presidencia del Concejo y liderar la coalición de gobierno durante este último año del cuatrienio, Arcila era una de las cabildantes más cercanas a la administración distrital.

Sin embargo, la política será reemplazada por Carlos Mario Mejía, más conocido en el mundo político como el Flaco Mejía y que en las pasadas elecciones ocupó la tercera posición en la lista de los rojos, con 10.863 votos.

El caso de Mejía es especial por varias razones. Por un lado, su nombre se hizo conocido durante los últimos años por ocupar el cargo de secretario de Movilidad entre 2021 y 2022.

Tal como lo registró entonces este diario, el político renunció a su cargo el 9 de mayo de 2022, en medio de la desbandada de secretarios que dejaron sus despachos justo en la antesala de la campaña presidencial.

Pese a esa cercanía inicial con el alcalde, Mejía no llegaría a mantener el voto de gobierno de Arcila en el Concejo. Aunque el político ha sido cauto en sus declaraciones (incluso declinó una entrevista con este diario para consultar su versión), su distanciamiento con el alcalde se vendría por cuenta de que su jefe político es el exdirector del Área Metropolitana y hoy precandidato a la Gobernación Eugenio Prieto Soto.

Prieto, que hoy integra una coalición que se ha autodenominado antiquinterista (integrada también por el exalcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón; el exsenador Juan Diego Gómez y el exdirector del Idea, Mauricio Tobón), ya se ha desmarcado públicamente del gobierno distrital.

“Yo no hice parte del gobierno de Daniel Quintero. El último cargo público que tuve fue con Federico Gutiérrez como alcalde. Incluso voté por Federico Gutiérrez a la Presidencia. Hay personas que tomaron unas decisiones y hay unos antecedentes de por qué lo hicieron y que hoy no están en ese gobierno, porque ya no comparten lo que vino pasando. Que como ellos, muchos otros fueron llevados por un discurso, por una propuesta, pero la propuesta se fue desdibujando en el ejercicio del gobierno”, expresó Prieto en diálogo con este diario el pasado 3 de mayo.